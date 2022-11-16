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Dünya Kupası D grubu takımları

2022 Dünya Kupası maçları, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır. Peki Dünya Kupası D grubu takımları kimler? Dünya Kupası D grubu fikstür

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası D Grubu takımları hangileri? 2022 Dünya Kupası D Grubu maçları, fikstür, puan durumu
Dünya Kupası D Grubu ülkeleri

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak. Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek.

Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde oynanacak.

13 ve 14 Aralık'ta yarı final karşılaşmalarını izleyeceğiz. Üçüncülük maçından bir gün sonra, 18 Aralık'ta sıra milyarları ekran başına kilitleyecek finale gelecek.

Dünya Kupası D grubu takımları

  • Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Fransa

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Futbol Takımı, son şampiyon unvanını korumak istiyor.

Danimarka, Tunus ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alan Fransa'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Fransa Kupaya katılma mücadelesi

Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek ve Kazakistan ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan ve 3'ünde berabere kalan Fransa, hanesine yazdırdığı 18 puanla namağlup Katar 2022 biletini aldı.

Bu müsabakalarda 18 kez fileleri havalandıran Deschamps'ın öğrencileri, kalelerinde ise sadece 3 gole izin verdi.

Fransa'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

  1. Fransa-Ukrayna: 1-1
  2. Kazakistan-Fransa: 0-2
  3. Bosna Hersek-Fransa: 0-1
  4. Fransa-Bosna Hersek: 1-1
  5. Ukrayna-Fransa: 1-1
  6. Fransa-Finlandiya: 2-0
  7. Fransa-Kazakistan: 8-0
  8. Finlandiya-Fransa: 0-2

Fransa’da öne çıkan oyuncuları

Ev sahibi olduğu 1998'de ilk Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra 2002'de gruptan çıkamayan, 2006'da final oynamasının ardından 2010'da sadece 1 puan alabilen Fransa, bu kez aynı senaryoyu yaşamak istemiyor.

Fransa'da son dünya şampiyonluğunun mimarlarından N'Golo Kante ile her zaman milli takımda sergilediği ekstra performansla takdir toplayan Paul Pogba, sakatlıkları nedeniyle Katar'da sahne alamayacak.

Bu iki oyuncunun eksikliğine rağmen teknik direktör Deschamps, Ballon d'Or'u kazanan Karim Benzema ile Paris Saint-Germain'de fırtınalar estiren Kylian Mbappe gibi oyuncularının form grafiğine güveniyor.

Tecrübeli ve genç futbolcuların yer aldığı alternatifli kadrosuyla dikkati çeken Fransa, üst üste ikinci kez dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda zirvede yer almaya çalışacak.

Otoriteler tarafından 2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa'nın 2022 Katar biletini almasında en önemli katkıyı, 6 gol kaydeden Antoine Griezmann ile 5 kez fileleri havalandıran Mbappe sağladı.

Fransa Dünya Kupası geçmişi

Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa Milli Takımı, turnuvaya 15 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 66 maça çıkan Fransa, bu müsabakalardan 34'ünü kazandı, 13'ünden beraberlikle, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı. Son 6 turnuvanın tümüne katılan Fransa, Dünya Kupası tarihi boyunca 120 gol attı, kalesinde 77 gol gördü.

1998 ve 2018'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Fransa, Dünya Kupası'nda bir kez ikincilikle yetindi, iki defa da üçüncü oldu.

Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

  1. 1930 - Grup aşaması
  2. 1934 - Birinci tur
  3. 1938 - Çeyrek final
  4. 1954 - Grup aşaması
  5. 1958 - Üçüncülük
  6. 1966 - Grup aşaması
  7. 1978 - Grup aşaması
  8. 1982 - Dördüncülük
  9. 1986 - Üçüncülük
  10. 1998 - Şampiyonluk
  11. 2002 - Grup aşaması
  12. 2006 - İkincilik
  13. 2010 - Grup aşaması
  14. 2014 - Çeyrek final
  15. 2018 - Şampiyonluk

Fransa Dünya Kupası Maç takvimi

Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

22 Kasım Salı:

  • 22.00 Fransa-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

26 Kasım Cumartesi:

  • 19.00 Fransa-Danimarka (Stat 974-Doha)

30 Kasım Çarşamba:

  • 18.00 Tunus-Fransa (Education City Stadı-Doha)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Danimarka

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Danimarka Milli Futbol Takımı, Fransa 1998'de ulaştığı çeyrek final başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Son şampiyon Fransa, Tunus ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alan Danimarka'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Kasper Hjulmand'ın çalıştırdığı Danimarka, Avrupa Elemeleri'nde İskoçya, İsrail, Avusturya, Faroe Adaları ve Moldova ile F Grubu'nda mücadele etti.

Oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Danimarka, 27 puanla ilk sırada yer alarak Katar 2022 biletini cebine koydu.

Bu maçlarda 30 kez fileleri havalandıran Danimarka, kalesinde ise sadece 3 gole izin verdi.

Danimarka'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

  1. İsrail-Danimarka: 0-2
  2. Danimarka-Moldova: 8-0
  3. Avusturya-Danimarka: 0-4
  4. Danimarka-İskoçya: 2-0
  5. Faroe Adaları-Danimarka: 0-1
  6. Danimarka-İsrail: 5-0
  7. Moldova-Danimarka: 0-4
  8. Danimarka-Avusturya: 1-0
  9. Danimarka-Faroe Adaları: 3-1
  10. İskoçya-Danimarka: 2-0

Hedef EURO 2020'deki başarıyı sürdürmek

Dünya Kupası elemelerinde sergilediği performansla ve son dönemdeki form grafiğiyle dikkati çeken Danimarka, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) elde ettiği başarıyı tekrarlamak istiyor.

Önceki turnuvalarda Peter Schmeichel, Jon Dahl Tomasson, Poul Nielsen, Michael Laudrup ve Brian Laudrup gibi isimlerin forma giydiği Danimarka, orta sahadaki dinamizmi, oyunun temposunu hızlı değiştirebilme ve rakip alanda çabuk toplanabilme becerisiyle gruptan lider çıkmanın hesaplarını yapacak.

Kalesinde bu sezon İngiltere'den ayrılıp Fransa'nın yolunu tutan Kasper Schmeichel'ın yer aldığı Danimarka'nın savunmasında kaptan Simon Kjaer ile Andreas Christensen bulunuyor. Galatasaray'da oynayan Victor Nelsson da Katar 2022'de bu 2 oyuncuyla forma rekabetine girecek.

Takımın orta sahasında EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından büyük bir geri dönüş hikayesine imza atan Christian Eriksen ve Pierre-Emile Höjbjerg, kilit görev üstlenecek.

İleri uçta ise Kasper Dolberg ile eski Trabzonsporlu Andreas Cornelius, Danimarka'nın gol yollarındaki yükünü üstlenmeye çalışacak.

Danimarka Dünya Kupası geçmişi

Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 20 maç yapan Danimarka, bunlarda 9'unu kazandı, 5'inden beraberlikle, 6'sından mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Rusya 2018'de boy gösteren Danimarka, Dünya Kupası tarihi boyunca 30 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.

Fransa 1998'de çeyrek final oynama başarısı gösteren Danimarka'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

  1. 1986 - İkinci tur
  2. 1998 - Çeyrek final
  3. 2002 - İkinci tur
  4. 2010 - Grup aşaması
  5. 2018 - İkinci tur

Danimarka Dünya Kupası Maç takvimi

Danimarka'nın 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

22 Kasım Salı:

  • 16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Al Rayyan)

26 Kasım Cumartesi:

  • 19.00 Fransa-Danimarka (Stat 974-Doha)

30 Kasım Çarşamba:

  • 18.00 Avustralya-Danimarka (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Tunus

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Tunus Milli Futbol Takımı, 6. kez katılacağı organizasyonda ilk kez gruplarından çıkmayı hedefleyecek.

Oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, B Grubu'nu 13 puanla lider tamamladı.

Üçüncü turda Mali ile karşılaşan Tunus, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği rakibiyle rövanşta 0-0 berabere kaldı ve Katar 2022 bileti almayı başardı.

Tunus'un 12 kez fileleri havalandırdığı ve 2 gol yediği eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İkinci tur:

  1. Tunus-Ekvator Ginesi: 3-0
  2. Zambiya-Tunus: 0-2
  3. Tunus-Moritanya: 3-0
  4. Moritanya-Tunus: 0-0
  5. Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0

Tunus-Zambiya: 3-1

Üçüncü tur:

  • Mali-Tunus: 0-1
  • Tunus-Mali: 0-0

Tunus'ta öne çıkan oyuncuları

Tunus Milli Takımı'nın 2022 Katar'daki en önemli kozu, golcü oyuncu Wahbi Khazri olacak.

Khazri, milli takımda attığı 24 golle aktif oyuncular arasındaki en skorer isim olarak öne çıkıyor.

Kasımpaşa'da forma giyen Mortadha Ben Ouanes'in de kadrosunda yer aldığı Tunus, orta sahada görev yapan Ellyes Skhiri ve Hannibal Mejbri gibi oyuncularla D Grubu'nda sürpriz yapmaya çalışacak.

Tunus Dünya Kupası geçmişi

Tunus Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 15 maç yapan Tunus, bunlardan sadece 2'sini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Tunus, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı, kalesinde 25 gol gördü.

Tunus, 1978, 1998, 2002, 2006 ve 2018'de katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

Afrika temsilcisinin Dünya kupaları geçmişi şöyle:

  1. 1978 - Grup aşaması
  2. 1998 - Grup aşaması
  3. 2002 - Grup aşaması
  4. 2006 - Grup aşaması
  5. 2018 - Grup aşaması

Tunus Dünya Kupası Maç takvimi

Tunus'un 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

22 Kasım Salı:

  • 16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Doha)

26 Kasım Cumartesi:

  • 13.00 Tunus-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

30 Kasım Cumartesi:

  • 18.00 Tunus-Fransa (Education City Stadı-Doha)

2022 Dünya Kupası D Grubu maç fikstür

  • 22 Kasım Salı
  • 16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)
  • 22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)
  • 26 Kasım Cumartesi
  • 13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)
  • 30 Kasım Çarşamba
  • 18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)
  • 18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)

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