Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvator karşılaşmasıyla başlayacak. Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.

9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

2022 Dünya Kupası H Grubu takımları

Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Portekiz

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı, turnuvada ilk kez finale yükselmeye çalışacak.

REKLAM

Fernando Santos'un 2014'ten bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2016'da tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdığı Portekiz, Avrupa elemelerinde Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg ve Azerbaycan'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele etti.

Grupta Sırbistan ile çekişen Portekiz, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 17 puan topladı.

Portekiz, sahasında oynadığı eleme grubunun son maçında Sırbistan'a 90. dakikada yediği golle mağlup olup doğrudan Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Play-off'lara kalan Portekiz, yarı finalde sahasında Türkiye'yi 3-1 yendi. Santos'un ekibi finalde de Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

REKLAM

Portekiz, A Grubu'nda şu sonuçları aldı:

Portekiz-Azerbaycan: 1-0

Sırbistan-Portekiz: 2-2

Lüksemburg-Portekiz: 1-3

Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

Azerbaycan-Portekiz: 0-3

Portekiz-Lüksemburg: 5-0

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0

Portekiz-Sırbistan: 1-2

Portekiz'in öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Eusebio, Coluna, Simoes, Jose Augusto, Torres, Jaime Graca, Rui Costa ve Luis Figo gibi isimlerin parladığı Portekiz, Katar'a Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde gelecek.

Ronaldo, Eusebio'dan (1966) sonra Dünya Kupası'nda gol krallığını elde eden ikinci Portekizli olma hedefini de taşıyor. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Ronaldo, şampiyonadaki ilk kupasını da kazanmayı hedefliyor.

Portekiz'in kadrosunda bir dönem Beşiktaş forması giyen deneyimli savunma oyuncusu Pepe de yer alıyor.

Portekiz'in Dünya Kupası geçmişi

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, son olarak katıldığı Rusya 2018'de ise son 16'da turnuvaya veda etti.

REKLAM

Dünya kupalarında 30 maç yapan Portekiz, bunların 14'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 49 gol attı ve kalesinde 35 gol gördü.

Portekiz'in dünya kupaları geçmişi şöyle:

1966 - 3'üncü

1986 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - 4'üncü

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018- Son 16 turu

Portekiz'in Dünya Kupası Kadrosu

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Orta saha: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).

Portekiz Dünya Kupası Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 19.00): Portekiz-Gana (Stadyum 974) 28 Kasım (TSİ 22.00): Portekiz-Uruguay (Lasuil Stadı) 2 Aralık (TSİ 18.00): Güney Kore-Portekiz (Education City Stadı)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Güney Kore

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Güney Kore Milli Takımı, gruptan çıkmayı hedefliyor.

Güney Kore, Ağustos 2018'de göreve getirilen Paulo Bento idaresinde, Asya elemelerine 2. turdan başladı.

Türkmenistan, Lübnan, Kuzey Kore ve Sri Lanka'nın bulunduğu H Grubu'nda yer alan Güney Kore, 7 karşılaşma sonunda 5 galibiyet alarak 17 puanla grubu lider bitirdi ve 3. tura yükseldi.

REKLAM

Güney Kore, 3. turda gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 takımın, altışarlı iki grupta mücadele ettiği 3. turda, A Grubu'nda İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye ve Lübnan ile yarıştı. 10 maçtan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan Güney Kore, 23 puan toplayarak grubunu 2'nci tamamladı ve Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

Güney Kore, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

2. Tur

Türkmenistan-Güney Kore: 0-2 Güney Kore-Sri Lanka: 8-0 Kuzey Kore-Güney Kore: 0-0 Lübnan-Güney Kore: 0-0 Güney Kore-Türkmenistan: 5-0 Sri Lanka-Güney Kore: 0-5 Güney Kore-Lübnan: 2-1

3. Tur

Güney Kore-Irak: 0-0

Güney Kore-Lübnan: 1-0

Güney Kore-Suriye: 2-1

İran-Güney Kore: 1-1

Güney Kore-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

Irak-Güney Kore: 0-3

Lübnan-Güney Kore: 0-1

Suriye-Güney Kore: 0-2

Güney Kore-İran: 2-0

Birleşik Arap Emirlikleri-Güney Kore: 1-0

Güney Kore'nin öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Cha Bum-kun, Hong Myung-bo, Park Ji-sung'un yer aldığı Güney Kore'nin kadrosunda, Kim Min-jae, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, Jeong Woo-yeong ve Lee Kang-in gibi Avrupa liglerinde top koşturan isimler yer alıyor.

REKLAM

Teknik direktör Paulo Bento, Tottenham'da forma giyen ve bu ay başında göz çukuru kırığı nedeniyle ameliyat edilen 30 yaşındaki Heung-min Son'u da kadroya dahil etti.

Bento'nun savunmada en güvendiği isimlerin başında ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae geliyor.

Güney Kore'nin Dünya Kupası geçmişi

Güney Kore Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 10 kez katıldı. Dünya Kupası sayfasını İsviçre 1954'te açan Güney Kore, ilk turda elenmekten kurtulamadı. İkinci kez Dünya Kupası'na katılımak için 32 yıl beklemesi gereken Güney Kore, 1986'da Meksika'da düzenlenen kupa organizasyonu dahil yapılan 10 Dünya Kupası organizasyonuna da katılma başarısı gösterdi.

Takım, tarihinin en büyük başarısını, Japonya ile beraber ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda elde etti. Çeyrek finalde, İspanya'yı penaltı atışları sonunda 5-3 mağlup eden Güney Kore, 3'üncülük maçında Türkiye'ye yenilerek turnuvayı 4. bitirdi. Güney Kore'de teknik direktörlük görevini 2018'den bu yana Portekizli Paulo Bento yapıyor.

REKLAM

Dünya kupalarında 34 maç yapan Asya ülkesi, bu maçlardan 6'sını kazandı, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı. Güney Kore, Dünya Kupası tarihi boyunca 34 gol attı, kalesinde 70 gol gördü.

Güney Kore'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:

1954 - İlk tur

1986 - İlk tur

1990 - İlk tur

1994 - İlk tur

1998 - İlk tur

2002 - 4'üncü

2006 - İlk tur

2010 - 2. tur

2014- İlk tur

2018 - İlk tur

Güney Kore Dünya Kupası Kadro

Kaleci: Kim Seung-gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors)

Savunma: Kim Min-jae (Napoli), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Cho Yu-min (Daejon Citizen)

Orta saha: Jung Woo-young (Al Sadd), Na Sang-ho (Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Hwang In-beom (Olimpiakos), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Lee Kang-in (Real Mallorca)

Forvet: Hwang Ui-jo (Olimpiakos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur).

Güney Kore Dünya Kupası Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 16.00): Uruguay-Güney Kore (Education City Stadı) 28 Kasım (TSİ 16.00): Güney Kore-Gana (Education City Stadı) 2 Aralık (TSİ 18.00): Güney Kore-Portekiz (Education City Stadı)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Gana

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı, Portekiz, Uruguay ve Güney Kore'nin bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek.

Gana, Katar'daki Dünya Kupası'na 47 yaşındaki Almanya doğumlu Ganalı eski futbolcu Otto Addo'nun yönetiminde gelecek. Gana, Afrika elemelerine 2. turdan başladı.

G Grubu'nda Güney Afrika, Etiyopya ve Zimbabve ile mücadele eden "Siyah Yıldızlar", 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan topladı. Gana, aynı puana, aynı averaja ve ikili averaja sahip olduğu Güney Afrika'dan grup maçlarında 1 gol fazla attığı için lider olarak 3. tura yükseldi.

REKLAM

İki maçlık eliminasyon usulü yapılan 3. turda Nijerya ile eşleşen Gana, evinde golsüz berabere kaldığı maçın rövanşında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve deplasman golü kuralıyla 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Gana, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

2. tur

Gana-Etiyopya: 1-0

Güney Afrika-Gana: 1-0

Gana-Zimbabve: 3-1

Zimbabve-Gana: 0-1

Etiyopya-Gana: 1-1

Gana-Güney Afrika: 1-0

3. tur

Gana-Nijerya: 0-0

Nijerya-Gana: 1-1

Gana'nın öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Abedi Pele, Samuel Kuffour, Ibrahim Sunday, Asamoah Gyan, Michael Essien ve Sulley Muntari gibi oyuncuların forma giydiği Gana'da Arsenal forması giyen Thomas takımın ön plana çıkan ismi olarak dikkat çekiyor.

Gana'nın forvet hattında Jordan Ayew de deneyimiyle takımı için önemli isimlerin başında geliyor.

REKLAM

Gana Dünya Kupası geçmişi

Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Afrika ülkesi, ilk katıldığı kupa olan Almanya 2006'da İtalya, Çek Cumhuriyeti ve ABD'nin bulunduğu grupta 2 galibiyet alarak 2. tura çıktı ancak Brezilya'ya 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Gana, sonraki turnuva Güney Afrika 2010'da ise çeyrek finale yükselerek oldukça sükse yaptı. Almanya, Sırbistan ve Avustralya ile yarıştığı gruptan çıkan Gana, 2. turda karşılaştığı ABD'yi Gyan'ın uzatmalardaki golüyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı ama çeyrek finalde Uruguay'a penaltılar sonucunda yenilerek elendi.

Gana, Brezilya 2014'te ise grup maçlarında Portekiz ve ABD'ye 2-1'lik sonuçlarla mağlup olurken, Almanya ile 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.

REKLAM

Dünya kupalarında 12 maç yapan Gana, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 5'inden mağlubiyetle, 3'ünden de ayrıldı. Gana, bu maçlarda 13 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.

Gana'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

2006 - 2. tur

2010 - Çeyrek final

2014 - İlk tur

Gana Dünya Kupası Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 19.00): Portekiz-Gana (Stadyum 974) 28 Kasım (TSİ 16.00): Güney Kore-Gana (Education City Stadı) 2 Aralık (TSİ 18.00) Gana-Uruguay (Al Janoub Stadı)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Uruguay

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 1930 ve 1950 şampiyonu Uruguay Milli Takımı, 14. kez şampiyonada boy gösterecek.

Oscar Tabarez'in 2006'dan 2021'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Uruguay Milli Takımı, Katar'a 47 yaşındaki çalıştırıcı Diego Alonso'nun liderliğinde gidecek.

Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele eden Uruguay, 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan topladı ve grup üçüncüsü olarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

REKLAM

Uruguay, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

Uruguay-Şili: 2-1 Ekvador-Uruguay: 4-2 Kolombiya-Uruguay: 0-3 Uruguay-Brezilya: 0-2 Uruguay-Paraguay: 0-0 Venezuela-Uruguay: 0-0 Peru-Uruguay: 1-1 Uruguay-Bolivya: 4-2 Uruguay-Ekvador: 1-0 Uruguay-Kolombiya: 0-0 Arjantin-Uruguay: 3-0 Brezilya-Uruguay: 4-1 Uruguay-Arjantin: 0-1 Bolivya-Uruguay: 3-0 Paraguay-Uruguay: 0-1 Uruguay-Venezuela: 4-1 Uruguay-Peru: 1-0 Şili-Uruguay: 0-2

Uruguay'ın öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Hector Scarone, Angel Romano, Obdulio Varela, Pedro Rocha, Rodolfo Rodriguez, Hugo de Leon, Carlos Alberto Aguilera, Ruben Sosa, Enzo Francescoli, Alvaro Recoba, Diego Forlan gibi önemli isimlerin forma giydiği Uruguay'da, Real Madrid'de bu sezonki çıkışıyla dikkat çeken Federico Valverde ön planda.

Uruguay'ın forvet hattında ise deneyimli golcüler Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin yanı sıra Liverpool'da forma giyen Darwin Nunez görev alacak.

Teknik direktör Diego Alonso'nun açıkladığı 26 kişilik kadroda, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.

REKLAM

Uruguay'ın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1930 - Şampiyon

1950 - Şampiyon

1954 - 4'üncü

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1970 - 4'üncü

1974 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1990 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2010 - 4'üncü

2014 - Son 16 turu

2018 - Çeyrek final

Uruguay Dünya Kupası Kadro

Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente) Savunma: Ronald Araujo (Barcelona), Sebastian Coates (Sporting Lisbon), Martin Caceres (LA Galaxy), Guillermo Varela (Flamengo), Matias Vina (Roma), Mathias Olivera (Napoli), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Diego Godin (Velez Sarsfield), Jose Luis Rodriguez (Nacional) Orta saha: Lucas Torreira (Galatasaray), Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Sporting Lizbon), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (River Plate), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando) Forvet: Luis Suarez (Nacional), Darwin Nunez (Liverpool), Maxi Gomez (Trabzonspor), Edinson Cavani (Valencia).

Uruguay Dünya Kupası Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 16.00): Uruguay-Güney Kore (Education City Stadı) 28 Kasım (TSİ 22.00): Portekiz-Uruguay (Lusail Stadı) 2 Aralık (TSİ 18.00): Gana-Uruguay (Al Janoub Stadı)

ÖZGÜN Dünya Kupası F Grubu ülke takımları hangileri?

ÖZGÜN Dünya Kupası E Grubu ülkeleri