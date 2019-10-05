Gaziantep Haber: Trafik kazası: 5'i çocuk 10 yaralı
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Gaziantep Haber: Trafik kazası: 5'i çocuk 10 yaralı

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafi ticari araç takla atarak drevrildi 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. İşte kazaya dair ayrıntılar.

Haber Merkezi DHA
Gaziantep

Gaziantep

Fotoğraf: DHA

Gaziantep'te meydana gelen üzücü trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi, Yeşil Vadi Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için yola çıktıktığı öğrenilen, Mustafa Horuz'un kullandığı 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada, araçta bulunan 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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