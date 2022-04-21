Gaziosmanpaşa'daki patlamada son durum: Ölü veya yaralı var mı?

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada binanın camları kırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

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Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ PATLAMADA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN TÜGVA'DAN AÇIKLAMA

Patlama ile ilgili TÜGVA'dan açıklama geldi.

Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın ofisinin de yer aldığı binanın yanında patlama meydana geldi.