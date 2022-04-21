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Gündem Gaziosmanpaşada TÜGVA binasına bombalı saldırı Valilikten açıklama geldi
İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına bombalı saldırı: Valilikten açıklama geldi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Valilik, patlamaya el yapımı zaman ayarlı bombanın neden olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika: Gaziosmanpaşada korkutan patlama
Gaziosmanpaşa'da korkutan patlama.

Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın da bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında TÜGVA bulunan 5 katlı bir binanın yanında saat 06.30 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'ya saldırı düzenlendi: Patlama anı kamerada
OYNAT 00:42
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'ya saldırı düzenlendi: Patlama anı kamerada
Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'ya patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında gerçekleştirilen olayda, ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 05.40'da çarşaflı olduğu görülen bir kişinin binanın yanına gelişi, kısa süre sonra bölgeden ayrılmasının ardından patlamanın meydana gelişi görülüyor.

TÜGVA'dan açıklama geldi

  • TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliğimize yapılan bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Emniyet güçleri saldırı hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütmektedir. Saygılarımızla…" ifadeleri kullanıldı.

Valilikten 'EYP' açıklaması

İstanbul Valiliği, yaşanan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada el yapımı patlayıcı (EYP) bulguları tespit edildiğini belirterek "Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır.

Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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