Giresunspor takımında Defans mevkinde forma giyen Senghor Faustin, 02 Ocak 1994 tarihinde Bignona-Senegal’de dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve kilo olan Senghor Faustin, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Senghor Faustin, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Senghor Faustin, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.