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Faustin Senghor kimdir?

Faustin Senghor, 2022-2023 sezonunda 250 bin avro bonservis bedeliyle FC Shkupi kulübünden Giresunspor’a transfer edildi. Peki Giresunsporlu Faustin Senghor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

10:07 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Faustin Senghor kimdir?
Faustin Senghor kimdir?

Faustin Senghor, 2 Ocak 1994 tarihinde doğdu. Giresunspor takımında defans pozisyonunda görev yapan Senegalli futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Casa Sports kulübünde başladı.

Faustin Senghor kimdir?

Giresunspor takımında Defans mevkinde forma giyen Senghor Faustin, 02 Ocak 1994 tarihinde Bignona-Senegal’de dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve kilo olan Senghor Faustin, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Senghor Faustin, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Senghor Faustin, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.




#Faustin Senghor
#Faustin Senghor hayatı
#Giresunspor
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