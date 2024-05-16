Faustin Senghor, 2 Ocak 1994 tarihinde doğdu. Giresunspor takımında defans pozisyonunda görev yapan Senegalli futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Casa Sports kulübünde başladı.
Faustin Senghor kimdir?
Giresunspor takımında Defans mevkinde forma giyen Senghor Faustin, 02 Ocak 1994 tarihinde Bignona-Senegal’de dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve kilo olan Senghor Faustin, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Senghor Faustin, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Senghor Faustin, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.