Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig’de Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de Play-Off maçlarının tarihlerini açıkladı. Peki, Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig'de play-off ilk tur maçları 16 Mayıs Perşembe günü, 2. tur maçları ise 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak.
Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final maçı ise 30 Mayıs'ta gerçekleşecek.
TRENDYOL 1. LİG, 2. LİG VE 3. LİG PLAY-OFF TARİHLERİ
Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de play-off tarihleri şu şekilde;