Gran Canaria 71- 67 Türk Telekom Maçı FULL İzle
Türk Telekom, EuroCup Final karşılamasında İspanyol ekibi Gran Canaria'ya 71-67 mağlup olarak organizasyonu 2'nci tamamladı.
GRAN CANARİA - TÜRK TELEKOM MAÇI FULL İZLE
MAÇ İSTATİSTİKLERİ
1’İNCİ PERİYOT: 29-23
İLK YARI: 50-33
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-55
5 FAUL: 36.32 Tony Taylor (Türk Telekom)
ERDEM CAN, BOYUNLUK İLE TAKIMININ BAŞINDAYDI
Türk Telekom’un Gran Canaria’ya 71-67 mağlup olduğu EuroCup Final karşılaşmasında başantrenör Erdem Can, boyunluk ile takımın başında yerini aldı. Final karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirmek üzere otobüsle karşılaşmanın oynanacağı salona hareket eden Türk Telekom kafilesinde başantrenör Erdem Can, otobüs şoförünü radyonun sesini kısması için uyarmak amacıyla ayağa kalktığı sırada otobüs şoförünün kasti olarak ani fren yapması sonucu kafasını cama vurarak boynunu incitti. Olayın ardından hastaneye götürülen Can, MR çekilmesinin ardından boyunluk ile maça çıkarak takımını yalnız bırakmadı.