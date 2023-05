ERDEM CAN, BOYUNLUK İLE TAKIMININ BAŞINDAYDI

Türk Telekom’un Gran Canaria’ya 71-67 mağlup olduğu EuroCup Final karşılaşmasında başantrenör Erdem Can, boyunluk ile takımın başında yerini aldı. Final karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirmek üzere otobüsle karşılaşmanın oynanacağı salona hareket eden Türk Telekom kafilesinde başantrenör Erdem Can, otobüs şoförünü radyonun sesini kısması için uyarmak amacıyla ayağa kalktığı sırada otobüs şoförünün kasti olarak ani fren yapması sonucu kafasını cama vurarak boynunu incitti. Olayın ardından hastaneye götürülen Can, MR çekilmesinin ardından boyunluk ile maça çıkarak takımını yalnız bırakmadı.