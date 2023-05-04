|
Özgün

Türk Telekom, EuroCup finalinde Gran Canaria'ya 71-67 mağlup oldu

Temsilcimiz Türk Telekom, EuroCup finalinde İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Gran Canaria'ya 71-67 mağlup olarak organizasyonu 2'nci tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Gran Canaria’dan 18 sayıyla John Shurna oldu. Bu sonucun ardından finali kazanan Gran Canaria, gelecek sezon Turkish Airlines EuroLeague'de oynamaya hak kazandı. Gran Canaria - Türk Telekom maçını full izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:18 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gran Canaria 71- 67 Türk Telekom Maçı FULL İzle

Gran Canaria 71- 67 Türk Telekom Maçı FULL İzle

Türk Telekom, EuroCup Final karşılamasında İspanyol ekibi Gran Canaria'ya 71-67 mağlup olarak organizasyonu 2'nci tamamladı.

GRAN CANARİA - TÜRK TELEKOM MAÇI FULL İZLE

Gran Canaria - Türk Telekom maçını full izlemek için

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

GRAN CANARIA:
Balcerowski 5, Slaughter 16, Albicy 13, Shurna 18, Brussino 11, Inglis 6, Benite 2, Salvo, Diop, Stevic, Bassas
TÜRK TELEKOM:
Taylor 4, Grant 16, Bouteille 17, Jones 17, Sestina 7, Semir Erden 3, Mehmet Yağmur 3, Erkan Yılmaz, Eric

1’İNCİ PERİYOT: 29-23

İLK YARI: 50-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-55

5 FAUL: 36.32 Tony Taylor (Türk Telekom)

ERDEM CAN, BOYUNLUK İLE TAKIMININ BAŞINDAYDI

Türk Telekom’un Gran Canaria’ya 71-67 mağlup olduğu EuroCup Final karşılaşmasında başantrenör Erdem Can, boyunluk ile takımın başında yerini aldı. Final karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirmek üzere otobüsle karşılaşmanın oynanacağı salona hareket eden Türk Telekom kafilesinde başantrenör Erdem Can, otobüs şoförünü radyonun sesini kısması için uyarmak amacıyla ayağa kalktığı sırada otobüs şoförünün kasti olarak ani fren yapması sonucu kafasını cama vurarak boynunu incitti. Olayın ardından hastaneye götürülen Can, MR çekilmesinin ardından boyunluk ile maça çıkarak takımını yalnız bırakmadı.



#Türk Telekom
#Gran Canaria
#EuroCup
#Erdem Can
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.