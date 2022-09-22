İspanya Basketbol Süper Kupası ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

İspanya'da sezon klasik bir şekilde yine Süper Kupa turnuvası ile açılıyor. İspanya'da statü gereği 4 takım süper kupa mücadelesi veriyor. Real Betis - Real Madrid ve Barcelona - Badalona takımları karşı karşıya gelecek. İşte detaylar.
REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Real Betis – Real Madrid mücadelesi 24 Eylül Cumartesi saat 19:30’da başlayacak.
REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Betis – Real Madrid maçı 82. Kanal Spor Smart 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BARCELONA - BADALONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Barcelona – Badalona karşılaşması 24 Eylül Cumartesi saat 22:30’da başlayacak.
BARCELONA - BADALONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Barcelona - Badalona karşılaşması 77. Kanal Spor Smart’tan canlı olarak ekrana gelecek.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Kupa’nın sahibini belirleyecek final maçı ise 25 Eylül Pazar günü saat 19:30’da 77. Kanal Spor Smart’tan canlı olarak izlenecek.