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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maç programı belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup müsabakaları tamamlandıktan sonra Top 16'ya kalan takımlar belli oldu. Zorlu grup mücadelelerinin ardından çeyrek final karşılaşmaları başlıyor. Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maçlarda yarın İspanya-Finlandiya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları yapılacak. Peki 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, EuroBasket 2022 final maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
EuroBasket 2022 çeyrek final maçları

Türkiye A Milli Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şamiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 77-77 beraberlikle bitti. Maçı 87-86 kazanan Fransa çeyrek finale yükselirken, Türkiye Avrupa Şampiyonası’na veda etti. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda zorlu grup mücadelerinin ardından çeyrek final karşılaşmaları başlıyor.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları ne zaman?

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maçlarda yarın İspanya-Finlandiya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları yapılacak.

14 Eylül Çarşamba günü ise Fransa-İtalya ve Slovenya-Polonya maçları oynanacak.

EuroBasket 2022 çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

  • 13 Eylül Salı:
  • 18.15 İspanya - Finlandiya
  • 21.30 Almanya - Yunanistan
  • 14 Eylül Çarşamba:
  • 18.15 Fransa - İtalya
  • 21.30 Slovenya - Polonya

EuroBasket 2022 yarı final eşleşmeleri

İspanya - Finlandiya | Almanya - Yunanistan

Fransa - İtalya | Slovenya - Polonya

EuroBasket 2022 final maçları ne zaman?

Çeyrek final maçları 13-14 Eylül, yarı final maçları ise 16 Eylül Cuma günü oynanacak.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.

Şampiyonanın son 16 turunda Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.

Yunanistan, EuroBasket 2022'de sürprize izin vermedi.

Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan, son çeyreğine geride başladığı mücadelede Çekya'yı 94-88 mağlup etti ve son çeyrek finalist oldu.

Günün sonuçları

86-94 Ukrayna - Polonya

94-86 Finlandiya - Hırvatistan

86-94 Sırbistan - İtalya

94-88 Yunanistna - Çekya

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