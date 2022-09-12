2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maç programı belli oldu

Türkiye A Milli Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şamiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 77-77 beraberlikle bitti. Maçı 87-86 kazanan Fransa çeyrek finale yükselirken, Türkiye Avrupa Şampiyonası’na veda etti. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda zorlu grup mücadelerinin ardından çeyrek final karşılaşmaları başlıyor.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları ne zaman?
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maçlarda yarın İspanya-Finlandiya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları yapılacak.
14 Eylül Çarşamba günü ise Fransa-İtalya ve Slovenya-Polonya maçları oynanacak.
EuroBasket 2022 çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:
- 13 Eylül Salı:
- 18.15 İspanya - Finlandiya
- 21.30 Almanya - Yunanistan
- 14 Eylül Çarşamba:
- 18.15 Fransa - İtalya
- 21.30 Slovenya - Polonya
EuroBasket 2022 yarı final eşleşmeleri
İspanya - Finlandiya | Almanya - Yunanistan
Fransa - İtalya | Slovenya - Polonya
EuroBasket 2022 final maçları ne zaman?
Çeyrek final maçları 13-14 Eylül, yarı final maçları ise 16 Eylül Cuma günü oynanacak.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.
Şampiyonanın son 16 turunda Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.
Yunanistan, EuroBasket 2022'de sürprize izin vermedi.
Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan, son çeyreğine geride başladığı mücadelede Çekya'yı 94-88 mağlup etti ve son çeyrek finalist oldu.
Günün sonuçları
86-94 Ukrayna - Polonya
94-86 Finlandiya - Hırvatistan
86-94 Sırbistan - İtalya
94-88 Yunanistna - Çekya