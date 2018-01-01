1 haftada teröre ağır darbe

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.119 operasyon yapıldı. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 948 terör (PKK/KCK 125, DEAŞ 325, FETÖ/PDY 493, AŞIRI SOL 5), 3 bin 764 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 98 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 810 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son 1 haftada yurt içinde toplam 5 ölü, 7 sağ, 1 teslim olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.

REKLAM

25 Aralık Pazartesi günü – 3 terörist sağ

Şanlıurfa/Ceylanpınar – 1 (sağ)

Bursa/Merkez– 1 (sağ)

İstanbul/Merkez – 1 (sağ)

26 Aralık Salı günü – 1 terörist ölü

Bingöl/Genç – 1 (ölü)

27 Aralık Çarşamba günü – 4 terörist ölü

Erzincan/Refahiye – 1 (ölü)

Hakkâri /Şemdinli – 3 (ölü)

28 Aralık Perşembe günü – 1 terörist sağ

Kilis/merkez – 1 (sağ)

29 Aralık Cuma günü – 3 terörist sağ

Şanlıurfa/Birecik – 1 (sağ)

Manisa/Yunus Emre – 1 (sağ)

Diyarbakır/Yenişehir – 1 (sağ)

31 Aralık Pazar günü – 1 terörist teslim

Mardin/Nusaybin – 1 (teslim)

Silopi/Buğdaylı Köyü

Teröre 7 ilde ağır darbe

Yapılan operasyonlar neticesinde; 7 ilde (Tunceli-54, Bitlis-6, Erzincan-1, Iğdır-2, Osmaniye-5, Şırnak-1, Van-2) 71 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi.

17’si ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar, 15 Kalaşnikov, 1 G-3) toplam 21 silah

262 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde

13 El Bombası

7.431 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirildi.

23 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edildi.

Ahlat

DEAŞ'a 32 ilde operasyon

19-31 Aralık 2017 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütünün yılbaşında eylem yapma ihtimaline karşı 32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 361 şahıs yakaladı, operasyonlar esnasında 1 canlı bomba yeleği, tabanca/av tüfeği ile muhtelif mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

77 ilde uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2.844 operasyonda piyasa değeri 33.461.589 TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

REKLAM

447 kg Esrar,

742 kg Eroin,

2,26 kg Kokain,

5,78 kg Afyon,

30,3 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

13,26 kg Metamfetamin,

11.914 adet Uyuşturucu Hap

433 adet Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 4.169.373 TL olan;

532.878 adet Kaçak Sigara,

97.280 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.764 kişi gözaltına alınmıştır.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 52 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat) 322 şüpheli gözaltına alındı

Ayrıca yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığının/sahteciliğinin önlenmesine yönelik 26.12.2017 günü 81 ilimizde 2.329 ekip, 7.085 personelin katılımı ile “ALKOL OPERASYONU” gerçekleştirilmiştir. 1 Sahte alkollü içki imalathanesi ile 68 Alkollü içki satış izin belgesi olmayan işyeri tespit edilerek olup; 11.366 şişe Kaçak içki ele geçirildi.

REKLAM

Siber suçlarla mücadelede

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 621 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 130 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Güvenlik uygulamaları.

Asayiş ve trafik uygulamaları

Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı ve koordineli olarak,

Vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerinin sağlanması, başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla, 29 Aralık 2017 Cuma günü; 80 bin 757 personel (bugüne kadar en yüksek personel katılımı), 14.584 ekip, 33 hava aracı, 70 deniz aracı, 305 dedektör köpek ile 4.315 hassas nokta ve 14.574 umuma açık yerde “TÜRKİYE GÜVEN HUZUR - 9” uygulaması yapıldı.

REKLAM

Kaçak sigara

Düzensiz göçle mücadelede

444’ü denizlerde olmak üzere 2.645 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 98 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.