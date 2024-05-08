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Hukuk mesleklerine girişte yeni dönem başlıyor: Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına girebilmek ve avukatlık stajına başlayabilmek o sınavı kazanmak gerekecek

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlara daha iyi hukuk hizmeti sunabilmek için hukuk mesleklerine girişte bir sınav gerçekleştirilecek. Peki Hukuk mesleklerine giriş sınavı ne zaman, sınava kimler katılacak?

09:46 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Ne Zaman?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Ne Zaman?

Hukuk mesleklerine girişte yeni dönem başlıyor. Yönetmelik ile avukatlık stajına başlayabilmek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına girebilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmak gerekecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile yargı hizmetlerinin kalitesinin daha da artacağını belirtti.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Ne Zaman 2024, Sınavına kimler katılacak?

Sınavın, 24 Ekim 2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanlar için uygulanacağını kaydetti.

Açıklamasında, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavına girecek olan tüm adaylarımıza kolaylıklar dilerim" ifadelerine yer verdi.



#Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
#Adalet Bakanlığı sınavları
#Resmi Gazete
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