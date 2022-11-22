Gündem 10 ayda 91 yasadışı göçmen jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL GÜNDEM

10 ayda 91 yasadışı göçmen jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 aylık süreçte göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla 91 göçmenin yakalandığı bilgisini paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
10 ayda 91 yasadışı göçmen jandarma ekiplerince yakalandı
91 yasadışı göçmen yakalandı

Eskişehir’de 1 Ocak 2022 ile 31 Ekim 2022 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığını önlemek adına yapılan çalışmaların verileri paylaşıldı. Açıklamaya göre, belirtilen süre zarfında, 68 adet göçmen kaçakçılığı olayı meydana geldi ve 91 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden 46’sı sınır dışı edilmek üzere çeşitli şehirlerde bulanan Geri Gönderme Merkezleri’ne sevk edildi. Ayrıca 58 göçmene ise Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 226 bin 277 TL idari para cezası uygulandı.

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Böyle kaçakçılık görülmedi: Beline sarılı halde bulundu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sarp Gümrük Kapısından ülkeye gelen bir kişi, görevlilerin kontrolünde riskli görülerek yakın takibe alındı.
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Yolcunun x-ray tarama ve metal dedektöründen geçişi esnasında şüpheli hareketler sergilediği için detaylı üst araması yapıldı. Yolcunun beline sarılı halde 110 ahşap kutu içerisine gizlenmiş bin 100 adet kraliçe arı ile işçi bal arısı tespit edildi.
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Sarp Gümrük Kapısına, Gürcistandan gelen yabancı plakalı bir araç da Gümrük Muhafaza görevlilerince riskli değerlendirilerek x-ray cihazına sevk edildi.
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Tarama sonucunda aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluğa rastlandı. Depoda 104 kilogram 150 gram kestane balı ele geçirildi. Söz konusu aracın yakıt ihtiyacının ise deponun içerisindeki özel bir tertibat ile ayrılan alandan sağlandığı tespit edildi. Soruşturmalara ilişkin süreç, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.
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Böyle kaçakçılık görülmedi: Beline sarılı halde bulundu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir yolcunun beline sarılı 110 ahşap kutu içerisinde bin 100 arı ile bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram 150 gram kestane balı ele geçirildi.
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