16 adrese şafak vakti sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren şahısları takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte paralarla alışveriş yaptıkları, bu şekilde piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte para sürdüklerini belirledi.

İHA

Ekipler ayrıca şüphelilerin banka ATM’lerine de sahte para yatırdıklarını, paraların ATM’de bile anlaşılmayacak şekilde kaliteli olduğunu tespit etti.

Bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslere tek tek girilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

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İHA

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

FOTOĞRAF 8 Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı. . Güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi. Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Metrelerce yükselen dalgalar feribottaki yolcuları korkuttu Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

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