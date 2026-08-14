'Mersin’in Ayasofya'sı: Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği yapı 1500 yıldır ayakta

Abdulin’in ikiz çocuklarından Amir Abdulin ise, "Buradaki tarihi yerleri çok beğendim. Burası çok güzel, çok hoşuma gitti. Burada her yere çıkıp gezebiliyorsun, bu da gayet güzeldi" ifadelerini kullanırken, ikizi Denis ise "Burası çok ilginç. Bu taş yapı çok büyük ve içinde çok ilginç şeyler var" şeklinde konuştu.