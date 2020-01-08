Gündem Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu 81 gözaltı
DİYARBAKIR

10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yaptı. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
300 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
300 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil’de faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Yasa dışı bahis şebekesine 3 ilde operasyon
GÜNDEM
Yasa dışı bahis şebekesine 3 ilde operasyon

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilmesi ve somut delillere ulaşılabilmesi ile suç organizasyonu içerisinde yer aldığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili yaptıkları çalışma doğrultusunda, Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

DHA
Polis ekipleri, Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

İstanbul merkezli 40 ilde bahis operasyonu
GÜNDEM
İstanbul merkezli 40 ilde bahis operasyonu

300 polis katıldı

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 81 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 45’i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevkedilen 32 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Araç ve banka hesaplarına el konuldu

Dosya kapsamında alınan MASAK raporuna istinaden gözaltına alınan 41 kişinin araç ve banka hesaplarına şerh konulduğu öğrenildi.

TOGGdan yeni video

TOGG'dan yeni video

Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi Cuma günü paylaşılacak.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

Erdoğan-Putin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
Cesetler yan yana

Cesetler yan yana

​İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti.
Misilleme sonrası<br>ne olacak?

Misilleme sonrası
ne olacak?

İran'ın saldırısının ardından gözler Beyaz Saray'da.
Suikast timi yola çıktı

Suikast timi yola çıktı

Artan gerilim sonrası ​ABD Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nı gönderdi.
Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Hava delikleri açılan bir müzik kutusunun içinde gelmiş.

PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

Kadın yapılanmasının iki numaralı yöneticisi etkisiz hale getirildi.

Dünya ayakta

Dünya ayakta

​Hava yolu şirketleri İran'dan geçen güzergahlarını değiştiriyor.
Ev alacaklara <br>güzel haber

Ev alacaklara
güzel haber

​Ziraat Katılım konut alacaklar için finansman oranını düşürdü.
Hac kurası<br>yarın çekiliyor

Hac kurası
yarın çekiliyor

Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 kişi hacca gidecek.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Mersin'de aşırı yağışlar ve sel suları nedeniyle yol çöktü.
Yarın Irak'a gidiyor

Yarın Irak'a gidiyor

ABD-İran gerginliğinin azaltılması için girişimlerde bulunacak.
Şimdi sıra<br>milli YHT'de

Şimdi sıra
milli YHT'de

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.
Savaş <br>ilanı gibi sözler!

Savaş
ilanı gibi sözler!

"Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek".
'80 ABD askerini öldürdük'

'80 ABD askerini öldürdük'

​İran haber ajanslarından flaş iddia.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.