Gündem Yasa dışı bahis şebekesine 3 ilde operasyon
3. SAYFA

Yasa dışı bahis şebekesine 3 ilde operasyon

İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerine havadan da helikopter ile destek verildiği görüldü.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul'da birçok sokakta yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan yasadışı bahis oynatılıyor.

Yasa dışı bahis oynatan şebekeyi 6 ay takip eden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da operasyon düzenledi.

İstanbul'da 7 ilçedeki operasyona özel harekat polisleri, çok sayıda şubeden ekipler ve polis helikopteri de destek verdi.

300'e yakın polis, 42 adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın düzenledi. Basın yapılan yerlerden biri de Gaziosmanpaşa'da bir berber dükkanıydı.

Burada da yasadışı bahis oynatıldığı öğrenilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
GÜNDEM
Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Polisi harekete geçiren paylaşım: Gözaltına alındı
GÜNDEM
Polisi harekete geçiren paylaşım: Gözaltına alındı

FETÖ soruşturmasında 111 astsubay tutuklandı
GÜNDEM
FETÖ soruşturmasında 111 astsubay tutuklandı

Rektörlere yeni kriter geliyor

Rektörlere yeni kriter geliyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuşuyor.
Türkiyeye has iyilik hareketi

Türkiye'ye has iyilik hareketi

​Osmanlı geleneğini sürdüren fırıncılar Yeni Şafak'a anlattı.
Bu iş bitti demiştim!

'Bu iş bitti' demiştim!

​Selçuk Bayraktar en korkutucu İHA denemesini anlattı.
Altın dolu<br>çanta yola düştü

Altın dolu
çanta yola düştü

​Çantayı alan şahıs kameralardan tespit edildi.
Kaymakam görevlendirildi

Kaymakam görevlendirildi

Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı.
Sıra İstanbul'da

Sıra İstanbul'da

Valilik 315 kaçak yapının yıkılacağını açıkladı.
Küresel<br>markalar çıkaracağız

Küresel
markalar çıkaracağız

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı.
3 ilde bahis operasyonu

3 ilde bahis operasyonu

​Bodrum katları ile kahvehanelerde oynatıyorlar.
100 kişi arıyordu<br>cesedi bulundu

100 kişi arıyordu
cesedi bulundu

Silahla vurulduktan sonra sulama kanalına atılmış.
Aslan sahne alıyor

Aslan sahne alıyor

Devler Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak.
Rüzgar<br>tersine döndü

Rüzgar
tersine döndü

Ağustos ayında 110 bin 538 adet satış oldu.
STV çalışanlarına<br>FETÖ operasyonu

STV çalışanlarına
FETÖ operasyonu

​Yakalama kararı olan 3 şüpheliden 2'si gözaltında.
İlk kez görücüye çıktı

İlk kez görücüye çıktı

ASELSAN'dan büyük görevlere 'küçük asker'
111 astsubay tutuklandı

111 astsubay tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma.
PKK Suriye'yi<br>terk edecek

PKK Suriye'yi
terk edecek

Ankara'dan PKK ile sonuna kadar mücadele kararı çıktı.
Polisi harekete<br>geçiren paylaşım

Polisi harekete
geçiren paylaşım

​Konya Valiliği şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlık yapacak

Bakanlık yapacak

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.