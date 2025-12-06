Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Sokakta başından vurulmuş halde bulundu: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Sokakta başından vurulmuş halde bulundu: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

12:596/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Usame Sarı
Usame Sarı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, sokakta başından vurulmuş halde bulunan Usame Sarı (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Gazi Süleymanpaşa Sokak’ta meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese ulaşan ekipler, yanında silah bulunan Usame Sarı'nın başından vurulduğu tespit etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, buradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sarı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini ve Sarı'nın telefon görüntülerini inceliyor.




#balıkesir
#erdek
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturası devlet desteğinde yeni limit belirlendi! Kimler devlet desteği almaya devam edecek? Sınır kaç olacak?