Bekçiler hareketsiz birini fark etti: Denizde erkek cesedi bulundu

08:5010/03/2026, Salı
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Sinop’ta sahil bandında denizde hareketsiz yatan bir erkek şahıs, bekçiler tarafından fark edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sahil bandında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, denizde su yüzeyinde hareketsiz yatan bir erkek şahsı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan erkek şahsın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yürüterek incelemelerde bulundu. Şahsın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




