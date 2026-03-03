Yeni Şafak
Zeytinburnu'nda esrarengiz olay: Anne ve 8 yaşındaki kızının cesetleri suda bulundu

10:533/03/2026, Salı
IHA
Denizden çıkarılan cesetlerin F.Ç (30) isimli kadın ve kızı İ.Ş. (8)’ye ait olduğu tespit edildi.
İstanbul Zeytinburnu’nda sahilde anne ve kızına ait olduğu tespit edilen iki ceset bulundu. Anne ve kızın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre balık tutmaya gelen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde bir kız çocuğu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde sudan çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışması yaparken yaklaşık 1 saat sonra sudan ikinci ceset çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında denizden çıkarılan cesetlerin F.Ç (30) isimli kadın ve kızı İ.Ş. (8)’ye ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili konuşan vatandaş Abdülaziz Alevlidağ,’’Biz 1 saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı. Suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı. Sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya 2 kadın 2 de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar. Anneyi de yarım saat önce çıkardılar’’ ifadelerini kullandı.



