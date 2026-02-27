Ekipleri bile hayrete düşüren iki tane toplu mezar bulundu: 171 ceset çıktı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Uvira şehrinin Burundi sınırına yakın Kiromoni bölgesinde içinde 30 cesedin yer aldığı bir mezar bulundu. Kavimvira bölgesinde ise içinde 141 cesedin yer aldığı bir başka mezar tespit edildi.

KDC'de isyancı M23 grubu üyeleri, 2025'in başından bu yana devam eden silahlı saldırılar sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti. KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.