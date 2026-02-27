Yeni Şafak
Ekipleri bile hayrete düşüren iki tane toplu mezar bulundu: 171 ceset çıktı

27/02/2026, Cuma
Şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.
KDC'nin Uvira kentinde toplam 171 cesedin bulunduğu iki toplu mezar tespit edildi. Mezarlar, bölgede yaşanan çatışmalar sonrası ortaya çıktı ve M23 isyancı grubunun kontrolü ele geçirdiği döneme ait olduğu iddia ediliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney-Kivu eyaletine bağlı Uvira kentinde, toplam 171 cesedin bulunduğu iki toplu mezar tespit edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Uvira şehrinin Burundi sınırına yakın Kiromoni bölgesinde içinde 30 cesedin yer aldığı bir mezar bulundu. Kavimvira bölgesinde ise içinde 141 cesedin yer aldığı bir başka mezar tespit edildi.

İNCELEMELERDE ORTAYA ÇIKTI

Toplu mezarlar, bölgede son aylarda yaşanan silahlı çatışmaların ardından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkarıldı. Toplu mezarların, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun Uvira şehrinde kontrolü ele geçirdiği döneme ait olduğu ileri sürülüyor.



NE OLMUŞTU?

M23 üyeleri Aralık 2025 başında Uvira'nın kontrolünü ele geçirmiş, uluslararası ve diplomatik baskıların artmasının ardından Aralık 2025 sonunda şehirden çekilmek zorunda kalmıştı. Şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

KDC'de isyancı M23 grubu üyeleri, 2025'in başından bu yana devam eden silahlı saldırılar sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti. KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.



