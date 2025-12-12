Yeni Şafak
Şifa Hastanesi’nde yeni toplu mezar

Şifa Hastanesi’nde yeni toplu mezar

04:0012/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Şifa Hastanesi.
Gazze'de sivil savunma ekipleri, Şifa Tıp Merkezi'nin içinde yeni bir toplu mezar buldu.

Hükümetten yapılan açıklamada Şifa Tıp Merkezi'nin içinde tespit edilen yeni bir toplu mezardan 30'dan fazla şehidin naaşının çıkarıldığı bildirildi. Açıklamaya göre ekipler, dört gündür kesintisiz biçimde farklı bölgelerdeki rastgele açılmış mezarlardan şehitleri çıkarmak için çalışıyor. Sivil savunma ekipleri, Şifa kompleksi içinde ortaya çıkarılan bu toplu mezarda yüzlerce şehidin bulunabileceğini belirterek toplam sayının 300'e ulaşabileceğini ifade etti. Çalışmaların devam ettiği, henüz ulaşılamayan alanların da bulunduğu kaydedildi.

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILIP DEFNEDİLECEKLER

Saldırılar sırasında kimlik tespiti yapılamadığı için "kimliği belirsiz" olarak kaydedilen cenazeler, daha sonra kimlikleri tespit edilmek üzere Deyr el-Belah'taki mezarlığa nakledilecek. Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırımı sırasında özellikle Gazze kentinin abluka altındaki bölgelerinde ve kuzey kesimdeki cenazeler, geçici ve toplu mezarlara gömülmüştü. Bu durum, insanların cenazelerini okul bahçelerine, hastanelere, sokaklara ve pazar yerlerine rastgele gömmesine yol açmıştı. Şifa Hastanesi de İsrail'in saldırısı sırasında Filistinlilerin cenazelerini gömdükleri yerler arasındaydı. Soykırım sırasında İsrail ordusu ilki Kasım 2023'te, ikincisi Mart 2024'te olmak üzere söz konusu hastaneye 2 kez baskın düzenledi. Bu baskınlar, hastanenin bazı binalarının ve bölümlerinin tamamen yıkılmasına ve yakılmasına neden oldu.



