Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail ordusu Gazze'de 5 Filistinliyi katletti

Katil İsrail ordusu Gazze'de 5 Filistinliyi katletti

07:4511/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyindeki bölgelerine saldırılar düzenlerken olaylarda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyindeki bölgelerine saldırılar düzenlerken olaylarda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında 3'ü çocuk 5 Filistinliyi katletti. İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerden 3'ünün çocuk olduğu açıklandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre,
İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyindeki bölgelerine saldırılar düzenlerken olaylarda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan saldırıda Gazze'nin güneyinde yer alan Mevasi bölgesinde 16 yaşındaki Kerem Zanun ve 17 yaşındaki Cihad Şefka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıkları Filistinli çocukların bulunduğu bölgeden Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi'ne nakledilemediği için hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

İsrail ordusunun daha önce ateşkes kapsamında çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde ilerlediği, bölgede açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Zahir Nasır Şamiye'nin ağır yaralı olarak bulunduğu ve sağlık ekiplerinin ulaşamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı yakınlarında konuşlanan İsrail ordusundan açılan ateş sonucu ise 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'nin orta ve güney bölgelerine düzenlendiği hava saldırıları ve topçu ateşleriyle 5 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı hemen her gün ihlal ediyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda Gazze'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 70 bin 369 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 69 kişi yaralandı.


#Filistin
#Gazze Şeridi
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji'den Perşembe günü için kar ve sağanak uyarısı! Bugün (11 Aralık) hangi ilde hava nasıl olacak?