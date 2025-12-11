Katil İsrail ordusu Gazze'de 5 Filistinliyi katletti

İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyindeki bölgelerine saldırılar düzenlerken olaylarda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre,

İsrail ordusu tarafından yapılan saldırıda Gazze'nin güneyinde yer alan Mevasi bölgesinde 16 yaşındaki Kerem Zanun ve 17 yaşındaki Cihad Şefka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.