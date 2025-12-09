İsrail'in Gazze planı deşifre oldu: 'Sarı Hat' kalıcı işgal sınırına dönüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için hazırladığı barış planında yer alan "sarı hat", İsrail ordusu tarafından fiili bir işgal sınırına dönüştürülüyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun geri çekilmeyeceğini net bir dille ifade ederek, Trump'ın planındaki "sarı hattın" aslında "İsrail için yeni bir sınır anlamına geldiğini" belirtti.









"Gazze Şeridi’nin yarısından fazlasını kontrol altında tutacaklar"





Zamir, ordunun mevcut askeri pozisyonlarını koruyacağını vurgularken, bu stratejiyle Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını "kontrol altında tutacaklarını" kaydetti. Kuzeydeki birlikleri ziyareti sırasında konuşan Zamir, sarı hattın terk edilmeyeceğini duyurarak, bölgenin "İsrail ordusu için ileri savunma ve operasyonel faaliyet sınırı görevi gören yeni bir hat" olduğunu ifade etti.









Bu durum, Ekim ayında varılan ve "İsrail'in Gazze'yi işgal ve ilhak etmeyeceğini" taahhüt eden ateşkes anlaşmasıyla tezat oluşturuyor. İsrailli bir hükümet yetkilisi ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak sadece, İsrail güçlerinin "ateşkes taslağına uygun olarak Gazze'de konuşlandırıldığını" ifade etti.









The Guardian ve Financial Times belgeleri





Planın detaylarına ilişkin basına yansıyan belgeler, Gazze'nin geleceği için iki farklı bölge öngörüyor. The Guardian gazetesinin ulaştığı belgelere göre, bölgenin İsrail ve uluslararası askeri kontrol altındaki bir "yeşil bölge" ile süresiz harabe halinde bırakılacak bir "kırmızı bölgeye" ayrılması öngörülüyor.





Öte yandan, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze yönetimindeki rolü hakkında da yeni iddialar gündeme geldi. Financial Times (FT) gazetesine konuşan kaynaklara göre, bazı Arap ve Müslüman ülkeleri, Trump'ın "çok iyi bir adam" olarak nitelendirdiği Blair'in, Gazze yönetimini yürütmesi planlanan Barış Kurulu'nda yer alacak olmasına itiraz etti.









Blair için yeni rol arayışı





Blair'in kuruldan çıkarıldığı iddiaları konuşulurken, kendisine yakın bir kaynak durumun tamamen kapanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Başka bir konuda, başka bir görevi olması çok muhtemel. ABD'liler ve İsrailliler onu seviyor."





Uluslararası görev gücü tartışmaları sürerken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler, kurulacak yapının "Tel Aviv'in işini yapacak bir araca dönüşmemesi için" detayların netleşmesini bekliyor. Sahada ise İsrail ordusu bu hattı "ölümcül" bir sınır ilan ederek tahkimatını sürdürüyor.







