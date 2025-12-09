ASGARİ ÜCRET 2026 TOPLANTISI TARİHİ: Asgari ücret toplantısı ne zaman, tarih duyurusu geldi mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren tarafını temsil eden TİSK’e toplantı davetiyelerini gönderdi. Bakanlık binasında düzenlenecek ilk oturumda, komisyonun yeni üye yapısı da masada olacak.

Net asgari ücret 22 bin 104 TL

Şu anda bir işçi için brüt asgari ücret 26.005,50 TL, kesintilerin ardından net ödeme ise 22.104,67 TL düzeyinde.