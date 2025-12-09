Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
9 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

9 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

11:079/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dolu dolu bir program var. UEFA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri sahne alırken, temsilcimiz de kritik sınava çıkıyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Inter’in güçlü rakibi Liverpool olurken, Chelsea evinde Atalanta’yı konuk ediyor. Peki bugün kimin maçı var? Hangi maçlar oynanacak, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 9 Aralık gününün maç takvimi.

Bugün oynanacak karşılaşmalar futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında kritik mücadeleler sahne alacak. Monaco, sahasında Galatasaray’ı ağırlarken; Eintracht ise deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Ayrıca PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. AFC Şampiyonlar Ligi’nde de birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, mücadeleler saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 9 Aralık günün maç programı.

Bugün kimin maçı var?

13:00 Vissel Kobe - Chengdu Rongcheng AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Machida - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:15 Buriram - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:15 Johor Darul - Shanghai Port AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

16:00 PSV - Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

16:00 Araz - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

17:00 Monaco - Galatasaray UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok

18:00 Inter - Liverpool UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:30 Kairat Almaty - Olympiakos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

18:30 Sumqayıt - Imisli Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

20:45 Bayern Münih - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 PSG - Leuven UEFA Kadinlar Şampiyonlar Ligi Disney Plus

23:00 Atalanta - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 Barcelona - Eintracht Frankfurt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Inter - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Monaco - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

23:00 PSV - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

23:00 St.Gilloise - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5

23:00 Tottenham - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Monaco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu nedir, oyuncuları kimler?