Bakan Tunç duyurdu: Ülke genelinde adli emanetlere teftiş başladı

Yılmaz Tunç
İstanbul’da 147 milyon liralık adli emanet soygunuyla başlayan süreçte peş peşe ortaya çıkan usulsüzlükler sonrası 81 ile sıkı denetim talimatı gönderen Adalet Bakanlığı, sistemi tamamen yeniliyor. Bakan Yılmaz Tunç, adli emanetlerde güvenliği üst seviyeye taşıyacak “banka modeli”ne geçileceğini, üç anahtarla açılan kasa mantığının benzeri bir yapının devreye alınacağını açıkladı.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde ortaya çıkan 147 milyon liralık adli emanet soygunu, yargı teşkilatını alarma geçirdi. İlk skandalın ardından Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde tespit edilen usulsüzlükleri, bu kez Diyarbakır ve Konya’dan gelen benzer vakalar izledi. Yargı birimlerinde peş peşe patlayan bu olaylar, sistemi tamamen mercek altına aldı.
Adli emanete banka modeli
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,
"ülke genelinde adli emanetlere teftiş başladı"
açıklamasında bulundu. Tunç adli emanetlerde yaşanan istismarları tamamen bitirmek için yeni bir sistem kurulacağını açıkladı.
Tunç, "
Bankalardaki uygulama ne ise adli sisteme de onu taşıyacağız"
diyerek yapılacak dönüşümün detaylarını da paylaştı.
