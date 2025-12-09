Bakan Tunç duyurdu: Ülke genelinde adli emanetlere teftiş başladı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde ortaya çıkan 147 milyon liralık adli emanet soygunu, yargı teşkilatını alarma geçirdi. İlk skandalın ardından Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde tespit edilen usulsüzlükleri, bu kez Diyarbakır ve Konya’dan gelen benzer vakalar izledi. Yargı birimlerinde peş peşe patlayan bu olaylar, sistemi tamamen mercek altına aldı.