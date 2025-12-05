Yeni Şafak
Bir adli emanet soygunu daha

Bir adli emanet soygunu daha

Burak Doğan
04:005/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait emanet deposunda yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Bu silahlardan 2'sinin 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yapan "U.E." isimli kişinin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma sırasında şüpheli başka bir şahsın ikametinde bulunduğu öğrenildi. Yapılan araştırmada U.E.'nin, daha önce Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı ve halen aynı başsavcılık bünyesinde çalışmaya devam ettiği tespit edildi. U.E., 26 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklandı. Emanetten silahları usulsüz şekilde çıkardığı ve sattığı tespit edilen Zabıt Katibi U.E.'nin ikametinde yapılan aramada kayıp 9 silah bulunamadı. Anadolu Başsavcılığı'ndaki soruşturma genişletilerek devam ediyor.



