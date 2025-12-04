Altınları market arabasıyla çıkarmış

Büyükçekmece'de adli emaneti soyan adliye çalışanı Erdal T.'nin, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü tek seferde market arabasıyla dışarı çıkardığı belirlendi. İngiltere'ye kaçan Erdal T.'nin arkadaşlarına da "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" diye mesaj attığı öğrenildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emanet bürosundaki soyguna ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. 147 milyon lira değerinde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün emanet bürosundaki kasalardan nasıl çalındığı ortaya çıktı. Soygunu gerçekleştiren adliye çalışanı Erdal T.'nin, adli emanetteki altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla dışarı çıkarttığı belirlendi. Erdal T.'nin market arabasıyla dolu olarak adliyeden çıktığı ancak adliyeye boş döndüğü, kasaların anahtarla açılarak boşaltıldığı tespit edildi.
MALLARI SATTIM
2021'de sürekli işçi kadrosuyla adliyede göreve başlayan Erdal T., çevresinde sakin ve sessiz biri olarak biliniyordu. Şüphelinin, olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına “Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin” yazılı mesaj gönderdiği iddia edildi. Eşi Esma T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçan Erdal T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltındaki adli emanet bürosu memuru K.D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen altınlar
- Çalınan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyonda ele geçirilen altınlar olduğu öğrenildi. Kasada 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüş olduğu öğrenildi. Adliyenin adli emanet bürosunda 2 ayda bir denetim yapıldığı, 2 Ekim'deki son denetimde altın ve gümüşlerin kasada bulunduğu belirtildi.