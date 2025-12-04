Altınları market arabasıyla çıkarmış

Çalınan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyonda ele geçirilen altınlar olduğu öğrenildi. Kasada 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüş olduğu öğrenildi. Adliyenin adli emanet bürosunda 2 ayda bir denetim yapıldığı, 2 Ekim'deki son denetimde altın ve gümüşlerin kasada bulunduğu belirtildi.