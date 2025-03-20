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Bakan Yılmaz Tunç: Savunma sokakta yapılmaz

Bakan Yılmaz Tunç: Savunma sokakta yapılmaz

04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yılmaz Tunç.
Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Tunç, soruşturmalarla ilgili olarak dosya içeriğine, iddia ve delillere vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmanın doğru olmadığını kaydetti: “Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, ‘darbe’ diye nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır. Diğer yandan sokak çağrıları yaparak soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmak asla kabul edilemez. Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde, suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargıya saldırmak, yargı mensuplarını tehdit etmek, onlara hakaret etmek, demokratik hukuk devletinde asla kabul edilemez.”



#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#Ekrem İmamoğlu

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