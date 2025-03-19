Adalet Bakanı Tunç: Kamuoyu gerçekleri öğrenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili Ankara'da açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Hukukun üstünlüğü esastır, hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz. Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Kimse hakimlere emir ve talimat veremez. Sokak çağrısı kabul edilemez. Soruşturmayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilendirmek hadsizliktir. Soruşturmanın gizliliği ortada kalktığından gerçeği kamuoyu öğrenecektir" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili Ankara'da açıklamalarda bulundu.
İki soruşturmada Ekrem İmamoğlu dahil 106 şüpheliye gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı soruşturma var. Soruşturmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.
"Yargı kimseden emir ve talimat almaz"
Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır.
Hukukun üstünlüğü esastır, hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz. Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Kimse hakimlere emir ve talimat veremez.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilendirmek hadsizliktir"
Sokak çağrıları yaparak soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmak asla kabul edilemez. Soruşturmayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilendirmek hadsizliktir.
"Gerçeği kamuoyu öğrenecek "
Soruşturmanın gizliliği ortada kalktığından gerçeği kamuoyu öğrenecektir. Hukuk devletinde lekelenmeme hakkı esastır. Türk yargısına güvenmemiz gerek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, yargının içindeki kararlar kendi içinde denetime tabidir.
Deliller yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır.