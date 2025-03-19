Mevzuatta görüntülü mesaj yok

Silah bırakma şartı yerine getirilmezse devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını kaydeden Tunç, son günlerde gündeme gelen af tartışmalarına değindi. Tunç, “Böyle bir çalışma yok. Kişiye yönelik bir düzenleme veya iyileştirme söz konusu değil. Biz sürekli mevzuatımızda bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Ancak bunların genel af olarak yorumlanması doğru değil. Umut hakkı da bizim mevzuatımızda olan bir konu değil” dedi. Öcalan’ın Nevruz’da görüntülü mesaj yayınlayacağı iddialarına ilişkin Tunç şunları söyledi: “Ceza infaz mevzuatımıza göre hükümlülerin dışarıyla nasıl temas kuracağı belli. Telefonla görüşebilir, mektup gönderebilir ancak görüntülü bir mesaj vermesi söz konusu değil.”