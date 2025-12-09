Gazze'ye gidecek birlikler hazır kıta

Türkiye, Gazze’deki ateşkes sonrası kurulacak uluslararası görev gücünde yer almak için hazır. Gazze'de ateşkesin sağlanmasında öncü ülkelerden olan Türkiye, görev gücünde yer almak için de hazır kıta bekliyor. Türk askerinin Gazze'ye gitmek için hazırlıklarını tamamladığını belirten güvenlik kaynakları, “Gazze’ye, istikrar gücünde yer almak üzere gönderilecek asker konusunda bizim tarafta bir sıkıntı yok. Amerikalılar da bizim orada olmamızı çok istiyor, İsrail karşı çıkıyor. Amerikalılar İsrail’e, 'Türk askeri olsun' diye baskı yapıyor. Çünkü ateşkesin garantörlerinden biri olarak bizim de orada olmamız lazım. Türkiye, Gazze’deki barış sürecinde Katar ve Mısır’la birlikte imzacı konumunda. Biz garantör olmakta da bir sakınca görmüyoruz. Garantörlük sorumluluklarını taşımakta da bir sakınca görmüyoruz” ifadelerini kullandı.