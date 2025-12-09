Gazze'ye gidecek birlikler hazır kıta

Gazze’de ateşkes için oluşturulacak görev gücüne katılmaya hazırlanan Türk askeri, sahaya çıkmak için hazır kıta bekliyor. Güvenlik kaynakları, İsrail itiraz etse bile Türkiye’nin bu güçte mutlaka yer alacağını vurguladı. Görev gücüne katılması planlanan bazı ülkelerin de Türkiye olmadan bu misyona dahil olmayacaklarını ilettikleri öğrenildi.
Türkiye, Gazze’deki ateşkes sonrası kurulacak uluslararası görev gücünde yer almak için hazır. Gazze'de ateşkesin sağlanmasında öncü ülkelerden olan Türkiye, görev gücünde yer almak için de hazır kıta bekliyor. Türk askerinin Gazze'ye gitmek için hazırlıklarını tamamladığını belirten güvenlik kaynakları, “Gazze’ye, istikrar gücünde yer almak üzere gönderilecek asker konusunda bizim tarafta bir sıkıntı yok. Amerikalılar da bizim orada olmamızı çok istiyor, İsrail karşı çıkıyor. Amerikalılar İsrail’e, 'Türk askeri olsun' diye baskı yapıyor. Çünkü ateşkesin garantörlerinden biri olarak bizim de orada olmamız lazım. Türkiye, Gazze’deki barış sürecinde Katar ve Mısır’la birlikte imzacı konumunda. Biz garantör olmakta da bir sakınca görmüyoruz. Garantörlük sorumluluklarını taşımakta da bir sakınca görmüyoruz” ifadelerini kullandı.
İSRAİL SOYKIRIMA DEVAM NİYETİNDE
Kaynaklar, “Bizim birliklerimiz hazır. İhtiyaç olabilecek her türlü birliği hazırlamış durumundayız. 'Görev yapacak birlikler gelsin' dendiği anda biz modüler olarak bir birliği hemen oluştururuz. Ateşkes için en çok uğraşan, esir takasını koordine eden ülkelerden birinin Türkiye olduğu ortadayken sen, 'Türk askeri gelmesin' diyemezsin. 'Türk askeri gelmesin' diyorsan bu misyonun başarıya ulaşmasını istemiyorsun. Soykırıma devam etmek niyetindesin demektir” yorumunda bulundu.
TÜRK VARLIĞINI İSTİYORLAR
Görev gücünde yer alması beklenen Endonezya, Azerbaycan ve bazı Müslüman ülkelerin Türkiye olmazsa görev gücüne katılmayacaklarını söylediği öğrenildi. Türkiye'nin Gazze görev gücünde kolaylaştırıcı bir rol oynayacağını belirten bu ülkelerin kendi birliklerini göndermek için Türkiye'nin Gazze'deki varlığını istediği kaydedildi.