Gazze'de yüzlerce çadır yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı

13:2611/12/2025, Perşembe
AA
Gazze Şeridi'nde iki gündür devam eden şiddetli yağış nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yüzlerce çadır sular altında kaldı. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda sağanak yağış sebebiyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı birçok çadırı su bastı. Yağış sonrası su ve çamur birikintilerinin oluştuğu bölgede yaşamlarını sürdüren ve İsrail'in saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinli aileler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şiddetli yağışın özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde etkili olduğu belirtildi.

Çadırları sular altında kalan yüzlerce Filistinli ailenin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yağışların devam etmesi durumunda tahliyelerin artacağı kaydedildi.

Açıklamada, yerinden edilen aileler için geçici barınak bulunmaması durumunda insani koşulların daha da kötüleşeceği uyarısı yapıldı.

