Söke'deki define vahşetini ölen şahsın eşinin itirafı çözdü: 'Uçurumdan attılar intihar dediler'

09:0426/02/2026, Perşembe
AA
46 yaşındaki Mustafa Çiftçi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde define ararken patlatılan dinamit sonucu hayatını kaybeden Mehmet Çiftçi'nin, suç ortakları tarafından "intihar süsü" verilmek amacıyla uçuruma atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Çiftçi'nin eşi yaşananları anlattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumun kenarında cansız bedeni bulunan 46 yaşındaki Mustafa Çiftçi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan maktul Mehmet Çiftçi'nin eşi ile oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden A.T, E.P, H.C. ve O.Ö. tutuklandı.Zanlıların, define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları öne sürüldü.



ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN AİLESİNİ DE GÖTÜRMÜŞ

Maktulün eşi ifadesinde, kocasının daha önce de şüphe çekmemek için aile olduğu belli olsun diye kaçak kazı yapılan yerlere kendilerini götürdüğünü söyledi. Olay günü kendisinin araçta olduğu anda kazı yapılan alanda patlama sesi duyduğunu belirten şüpheli, kendisine kocasının öldüğünün söylendiğini, A.T. tarafından olaya intihar süsü verilmek istendiğini anlattı.

"BENİ TEHDİT ETTİLER"

Maktulün eşi, şöyle devam etti:

"A.T. eşimin telefonunu aldı ve şifresini bana açtırdı. İçerisinde bulunan görüşmeleri ve mesajları sildi ve geri üzerine koydu. Daha sonra telefon sinyallerinin belli olmaması için 'Biz İzmir'e gidelim sen daha sonra eşin hakkında kavga ettik yanımdan ayrıldı ve daha önceden de intihara teşebbüs etti gibi söyle ve müracaatta bulun.' diyerek ayrıldılar.

Ben eşimi ne yaptıklarını sordum ve A.T. bana uçurumdan yolun kenarına attıklarını söyledi ve 'Ya hapse gireceksin ya da böyle olacak.' dedi. Ben de bunun üzerine içimin rahat olmadığını ve eşimin bir çöp gibi bir yere atılmaması gerektiğini, bir mezarı olması gerektiğini söyledim. Daha sonra olay yerinden hep beraber ayrıldık."

Olayın şokuyla ne yapacağını bilemediği için o gün söylenenleri kabul ettiğini öne süren şüpheli, pişmanlık duyduğunu, eşinin orada bırakılmasına neden olanlardan da şikayetçi olduğunu belirtti.

Tutuklanan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.




#aydın
#söke
#define
