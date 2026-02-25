Kanalizasyon bahanesiyle 6 metrelik define çukuru kazarken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, Tekkeköy ilçesinde bir ikametin bulunduğu alanda 6 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur açıldığı tespit edildi. S.U. (69), İ.B. (47), M.E. (47) ve E.T. (63) isimli şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde kazıyı "evde kanalizasyon hattı bulunmadığı" gerekçesiyle yaptıklarını beyan ettikleri öğrenildi. Ancak olay yerinde yapılan incelemede çalışmanın herhangi bir altyapı faaliyeti kapsamında olmadığı ve kültür varlığı aramaya yönelik gerçekleştirildiği tespit edildi.