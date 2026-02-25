Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Kanalizasyon bahanesiyle 6 metrelik define çukuru kazarken yakalandılar

Kanalizasyon bahanesiyle 6 metrelik define çukuru kazarken yakalandılar

14:0225/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Samsun
Samsun

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde kanalizasyon bahanesiyle 6 metre derinliğinde çukur açan 4 defineci, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, Tekkeköy ilçesinde bir ikametin bulunduğu alanda 6 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur açıldığı tespit edildi. S.U. (69), İ.B. (47), M.E. (47) ve E.T. (63) isimli şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde kazıyı "evde kanalizasyon hattı bulunmadığı" gerekçesiyle yaptıklarını beyan ettikleri öğrenildi. Ancak olay yerinde yapılan incelemede çalışmanın herhangi bir altyapı faaliyeti kapsamında olmadığı ve kültür varlığı aramaya yönelik gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kazı alanında yapılan aramalarda 1 adet kazıcı/delici, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet plastik kova, 1 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet 10 metre uzunluğunda halat, 1 adet makara ve 2 adet çapa ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.




#define
#çukur
#kazı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak? 2026 Ramazan bayram tatili süresi