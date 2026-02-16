Yeni Şafak
Kağıthane’de inşaatın 1'inci katından düşen kalıp ustası öldü

11:4316/02/2026, Pazartesi
DHA
İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Ersin Başar, dengesini kaybederek 1'inci kattan aşağı düştü.
İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Ersin Başar, dengesini kaybederek 1'inci kattan aşağı düştü.

Kağıthane'de bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Ersin Başar (45), bastığı tahtanın kayması sonucu 1'inci kattan aşağı düştü. Başını yere çarparak ağır yaralanan Başar, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, zabıta ekipleri inşaatı mühürledi. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden bir kadının, '2-3 bin lira ekmek parası için' dediği duyuldu.

Olay, 3 Ocak Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta devam eden bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Ersin Başar, 1'inci katta çalışmaya başladı. Bu sırada bastığı tahta kayan Başar, dengesini kaybederek 1'inci kattan aşağı düştü. Başını yere çarpan Başar ağır yaralandı. İnşaatta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Başar’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; yaralanan kalıp ustası ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Başar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'2-3 BİN LİRA EKMEK PARASI İÇİN'

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, müteahhit Ahmet A. (40) ve inşaat çalışanı Ahmet Y.’nin (51) ifadesine başvurdu. İfadelerinde Ersin Başar’ın inşaatta kalıpçı olarak çalışırken kalıp tahtasının üzerine bastığını ve ayağının kayıp dengesini kaybettiğini ve 1'inci kattan aşağı düştüğünü söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri Başar’ın öldüğü inşaatta inceleme yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Başar’ın hayatını kaybettiği inşaat ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden bir kadının , '2-3 bin lira ekmek parası için' dediği duyuldu.



