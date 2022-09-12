Gündem 10 milyon lira değerindeki kaçak eşyanın yurda girişi engellendi
EDİRNE

10 milyon lira değerindeki kaçak eşyanın yurda girişi engellendi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Türk Lirası olan, elektronik sigara, sigara kağıdı, sigara filtresi, sigara sarma makinası, sigara kartuşu, GPS takip cihazı ve gözlüğe kadar geniş bir yelpazede binlerce kaçak eşyanın yurda girişi engellendi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sorumluluk sahasındaki Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen risk analizleri neticesinde bir tır şüpheli olarak değerlendirildi. Şüpheli tır x-ray tarama cihazına yönlendirildi. Tarama sonucunda tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk olan bölgeler tespit edildi. Daha sonra tır detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı.

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Haber Merkezi İHA
10 milyon lira değerindeki kaçak eşyanın yurda girişi engellendi
Edirne

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Türk Lirası olan, elektronik sigara, sigara kağıdı, sigara filtresi, sigara sarma makinası, sigara kartuşu, GPS takip cihazı ve gözlüğe kadar geniş bir yelpazede binlerce kaçak eşyanın yurda girişi engellendi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sorumluluk sahasındaki Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen risk analizleri neticesinde bir tır şüpheli olarak değerlendirildi. Şüpheli tır x-ray tarama cihazına yönlendirildi. Tarama sonucunda tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk olan bölgeler tespit edildi. Daha sonra tır detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı.
Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada tırın halatının kesilerek daha sonra beyan harici yüklendiği tespit edilen 1 milyon 700 bin adet sigara kağıdı, 576 bin adet sigara filtresi, 11 bin 790 adet elektronik sigara, 12 adet sigara sarma makinası, 360 adet sigara kartuşu, 490 adet GPS takip cihazı ve 2 bin 900 adet gözlük olmak üzere 18 çeşit toplam 2 milyon 291 bin 552 adet muhtelif eşya ele geçirildi. Yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda, ticari eşya kaçakçılarına büyük bir darbe vurulurken, olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam ediliyor.

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