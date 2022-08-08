Gündem Vanda geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi
VAN

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 349 sikke, gümrük kaçağı 420 litre akaryakıt ile 400 paket sigara ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
Vanda geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi
Van'da tarihi eser operasyonu.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Ağustos'ta yapılan çalışmalarda 349 sikke, gümrük kaçağı 420 litre akaryakıt, 400 paket sigara, 300 elektronik sigara likidi ve sahte olduğu belirlenen 50'şer dolarlık beş banknot ele geçirildi.

Operasyonlarda dört şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi

İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi
OYNAT 00:25
İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi
İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser niteliği taşıyan 1073 sikke ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesine bırakılan pakette tarihi eser bulunabileceği istihbaratı üzerine inceleme başlattı. 2 Ağustos'ta yapılan çalışma kapsamında kargo şubesine giden ekipler tarafından incelenen pakette filtre kahve makinesine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi. Sikkelerin Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi. Sikkelerin incelenmek üzere müze müdürlüklerine teslim edildiği bildirildi.
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