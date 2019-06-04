Gündem 10 yıllık kira istenince dükkanı şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KOCAELİ

10 yıllık kira istenince dükkanı şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi - Kocaeli yerel haberleri

10 yıllık kira istenince dükkanı şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi

Kocaeli’nin Dilovası Belediyesi, belediyeye ait dükkanı yaklaşık 10 yıldır kira vermeden, inşaat firması olarak kullanan Hacı K.ye biriken kira borcunu ödemesini bildirip, tahliye yazısı gönderdi. Hacı K., Dilovası Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ni kurup, dükkanı, dernek merkezi olarak gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Söz konusu gayrimenkulun bulunuğu yer.
Söz konusu gayrimenkulun bulunuğu yer.

Dilovası Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Caddesi’ndeki dükkan, yaklaşık 10 yıl önce Hacı K. tarafından kullanılmaya başladı. Kira sözleşmesi olmayan ve aradan geçen sürede kira ödemeyen Hacı K.’den, belediye biriken kira ücretini talep etti.

Ayrıca inşaat firması olarak kullanılan dükkan için tahliye kararı aldı. Kararın tebliğ edildiği Hacı K., dükkanı boşaltmamak için Hacı K. Dilovası Şehit ve Gazi Aileler Derneği’ni kurup, dernek merkezi olarak da dükkanı gösterdi.

Dernek merkezi olarak da kira ödemeyen Hacı K.’nin, borçlarını ödememesi halinde Dilovası Belediyesi’nin hukuki yollara başvuracağı belirtilirken, yaşananlardan haberdar olan dernek yönetiminin de durumdan rahatsız olduğu kaydedildi.

Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar
EKONOMİ
Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar
Kaçış yok:TSK nefes aldırmıyor

Kaçış yok:
TSK nefes aldırmıyor

Mehmetçik, teröristleri hem karadan hem havadan vuruyor.
Bayramın en acı yüzü

Bayramın en acı yüzü

Trafik kazalarındaki bilanço can yaktı.
Kirayı duyuncaşehitleri hatırladı

Kirayı duyunca
şehitleri hatırladı

​10 yıllık kirayı ödememek için yapmadığı kalmadı.
En güzel<br>kareye 10 bin TL

En güzel
kareye 10 bin TL

​18 yaşından büyük herkes katılabilecek.
Üç ayın zirvesinde

Üç ayın zirvesinde

​Yatırımcı güvenli limana yönelince yükselişe geçti.
Geri adım yok

Geri adım yok

Bayram namazı çıkışında S-400 sorusunu yanıtladı.
64 terörist öldürüldü

64 terörist öldürüldü

Geceyi komuta merkezinde geçirdiler.

Ortaklık bitebilir

Ortaklık bitebilir

Renault'un Fiat ile yakınlaşmasına ilk tepki geldi.
Rakiplere <br>bayram tebriği

Rakiplere
bayram tebriği

Yıldırım, seçimdeki rakiplerinin bayramını kutladı.
Türkiye<br>insanlığın umudu

Türkiye
insanlığın umudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı.
Yeni partiye<br>ihtiyaç yok

Yeni partiye
ihtiyaç yok

Son dönemlerin en çok tartışılan konusuna değindi.
Şehitlikte hüzün

Şehitlikte hüzün

Şehit ailelerine bayram sevinci uğramadı.
Milyonlar <br>bayramı unuttu

Milyonlar
bayramı unuttu

Suriye'de bayram sevinci yaşanmıyor.
35 kişi öldü

35 kişi öldü

Sudan'da ordu katliam gerçekleştirdi.
Sahtekarlar!

Sahtekarlar!

İmamoğlu'nun kampanya ekibi yalana doymuyor.
Enflasyonda<br>düşüş başladı

Enflasyonda
düşüş başladı

Merkez Bankası'nın faiz indirme beklentisi arttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.