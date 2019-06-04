10 yıllık kira istenince dükkanı şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi

Dilovası Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Caddesi’ndeki dükkan, yaklaşık 10 yıl önce Hacı K. tarafından kullanılmaya başladı. Kira sözleşmesi olmayan ve aradan geçen sürede kira ödemeyen Hacı K.’den, belediye biriken kira ücretini talep etti.

Ayrıca inşaat firması olarak kullanılan dükkan için tahliye kararı aldı. Kararın tebliğ edildiği Hacı K., dükkanı boşaltmamak için Hacı K. Dilovası Şehit ve Gazi Aileler Derneği’ni kurup, dernek merkezi olarak da dükkanı gösterdi.

Dernek merkezi olarak da kira ödemeyen Hacı K.’nin, borçlarını ödememesi halinde Dilovası Belediyesi’nin hukuki yollara başvuracağı belirtilirken, yaşananlardan haberdar olan dernek yönetiminin de durumdan rahatsız olduğu kaydedildi.