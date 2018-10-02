Ekonomi Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar
EMLAK

Kirayı daire sahibine veremeyene kötü haber

Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar

Kira ücretini sözleşme imzaladığı kişiye ödeyen vatandaş, yıllar sonra hakkında başlatılan icra takibiyle sarsıldı. İcraya itiraz eden kiracı, soluğu mahkemede aldı. Dairenin sahibi olmayana yapılan ödemeler, kiracının sorumluluğunu kaldırmaz' yönündeki mahalli mahkeme kararını Yargıtay da onadı. Bu emsal kararla, mülk sahibine yapılmayan ödemeler yok sayılacak.

Haber Merkezi IHA
Daire sahibine verilmeyen kiralar geçersiz sayılabilecek.
Daire sahibine verilmeyen kiralar geçersiz sayılabilecek.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ikamet eden E.S., A.A.I.'ya ait daireyi R.A.I.'dan kiraladı. Kiraücretini düzenli olarak R.A.I.'ya ödeyen E.S., yıllar sonra hakkında başlatılan icra takibiyle sarsıldı.

Soluğu mahkemede alan E.S., itirazı üzerine icra takibi durduruldu. Bu kez Orhangazi İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açan M.A.I.'nın ifadeleriyle gerçek ortaya çıktı.

Ödemeler geçersiz

Dairenin kendisine A.A.I..'dan miras kaldığını belirten M.A.I., kira ücretinin tarafına ödenmediğini, icra takibinin durdurulmasının kanunun aykırı olduğunu kaydetti. Mahkemede ifade veren M.A.I., kiracıya 2015 yılında gönderilen ihtarname ile kiracı olarak bulunduğu dairenin A.A.I.'ya ait olduğunu, A.A.I.'nın vefatıyla söz konusu taşınmazın mülkiyetinin ve kullanım hakkının kendisine geçtiğini bildirdiğini söyledi. Başkasına yapılacak kira ödemelerinin geçersiz olacağını belirterek, birikmiş kira bedelinin hesabına yatırılmasını istediğini kaydetti.

Mahkemede savunma yapan davalı kiracı ise, yaptığı ödemelerin, âcirin (kiraya verenin kişinin) hesap hareketlerinden ortaya çıkacağını söyledi. Mahkeme, icraya yapılan itirazın kaldırılmasına, davalı E.S.'yi, haksız ve kötü niyetle takibe itiraz ettiğinden asıl alacağın yüzde 20'si oranında icra inkar tazminatı ödemeye mahkum etti. Mahkeme, davalının kira borcunu ödediğini ispat edemediği gerekçesiyle icra takibinin devamına hükmetti. Davalı kararı temyiz etti.

Kira isteme hakkı yok

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi kararı oy çokluğu ile onadı. Karara şerh (açıklama) düşen Daire Başkan Vekili Mustafa Aysal, mülk sahibinin ihtarname tebliğinden önce gerçekleşen kira ücretini isteme hakkı olmadığını dile getirdi. Aysal, karşı oyunun gerekçesini şöyle açıkladı:

REKLAM

"Esasen kiraya verenin taraf olmadığı bir davada kiracının kira ücretini sözleşme gereğince kiraya verene ödeyip ödemediğinin belirlenmesine hukuken imkân yoktur. Zira kiracı kira ücretini ödediğiniz yasal delillerle kiraya verene karşı ispat edebilir. Malikin ihtarname tebliğinden önce gerçekleşen kira ücretleriyle ilgili olarak bir talebi varsa bunu kiraya verene karşı ileri sürmesi gerekir. Aksinin kabulü kiracının hem kiraya verene, hem de malikine mükerrer (iki kere) ödeme yapması gibi hukuk düzeninin koruyamayacağı bir sonuç ortaya çıkmış olur. Bu sebeplerle ihtarnamenin davalıya tebliğ edildiği tarihten sonra takip tarihine kadar gerçekleşen kira ücretleri yönünden itirazın kaldırılması gerekirken, kanunî olmayan gerekçeyle itirazın tamamen kaldırılmasına karar verilmesi yerinde olmadığından kararın onanmasına dair çoğunluğun değerli görüşüne katılmıyorum."

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin emsâl kararıyla, mâlik olmayan kiraya veren kişiye yapılan ödemeler kiracının temerrüdünü (borcunu ödememekte direnmesini) engelleyemeyecek. Hukukçular, kira ücretlerinin mülk sahibine yapılması gerektiğini dile getirdiler.

TOKİ 24 ilde 111 adet arsayı satışa çıkardı
EKONOMİ
TOKİ 24 ilde 111 adet arsayı satışa çıkardı

Türkiye Rusya'dan Rus rublesi ile buğday alacak
EKONOMİ
Türkiye Rusya'dan Rus rublesi ile buğday alacak

Önce karpuzu sonra koyun postunu götürdü
HAYAT
Önce karpuzu sonra koyun postunu götürdü

Artık zamanı geldi

Artık zamanı geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Münbiç ve YPG açıklaması.
Geleceğin otomobilleri sahnede

Geleceğin otomobilleri sahnede

​Yollara çıkmaya hazır konseptler Paris Auto Show'da.
İsviçre değil Trabzon

İsviçre değil Trabzon

​Instagramda köy fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutanlar görmeli.
İsrail'e yedirmedik

İsrail'e yedirmedik

Sıfır maliyetle mayın temizliği yapıyoruz.
Çok netyerel seçim mesajı

Çok netyerel seçim mesajı

Kimse şu benim adamımdır, benim akrabamdır, benim yakınımdır bunu aday yapalım diye gelmesin.
Eylül bereketli geçti

Eylül bereketli geçti

Şehirde ve kırsalda terörist avının grafikli eylül bilançosu.

Sermaye kaçıranlar deşifre edilmeli

Sermaye kaçıranlar deşifre edilmeli

​MHP lideri Bahçeli'den Meclis'te çok sert açıklamalar.

Yıllar sonragelen icra

Yıllar sonragelen icra

​Kiranızı mülk sahibine değil, aracıya ödüyorsanız bu haberi okuyun.
Suudiler Yemen'i gördü

Suudiler Yemen'i gördü

Taş üstünde taş kalmayan Yemen'e 200 milyon dolar.
Russell diyor ki: Birleşin

Russell diyor ki: Birleşin

Ünlü aktörden Yeni Zelanda ve Avustralya'ya çağrı.
Çin ABD'yiTürkiye ile sallayacak

Çin ABD'yiTürkiye ile sallayacak

Çin ticaret savaşından galip çıkmak için Türkiye'de yatırımlara hazırlanıyor.
Veri hırsızlarının hükmü bitecek

Veri hırsızlarının hükmü bitecek

World Wide Web'in mucidinden alternatif internet projesi.
ABD'den İsrail'e38 Milyar Dolar

ABD'den İsrail'e38 Milyar Dolar

​İsrail, biraz daha öldürebilsin diye keseyi açtılar.
Melania Afrika'da

Melania Afrika'da

​İlk uluslararası ziyaretinde Trump'ı yanına almadı.
İstanbul'da büyükoperasyon: 417 gözaltı

İstanbul'da büyükoperasyon: 417 gözaltı

Hedefte finansal güvenliğini tehdit edenler var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.