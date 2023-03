11 ilde büyük deprem göçü: Sayı iki milyonu aştı

AFAD, 6 Şubat’ta ilk depremin ardından can kaybını 76 olarak açıklamıştı. Aynı gün meydana gelen ikinci depremin ardından akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise can kaybı bin 651 olarak belirtilmişti. Depremdeki büyük can kaybı, 1 Mart itibarıyla 45 bin 89 olarak tespit edildi.