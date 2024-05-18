"SED yardımı ne zaman yatacak? 2024 Mayıs ayı SED ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemelerinin, mayıs ayında ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, gelişmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödenen SED yardımları için mayıs ayı ödeme tarihleri belli oldu.

MAYIS SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Mayıs ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 SED YARDIMI ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.