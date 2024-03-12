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11 ilde 'Sibergöz-24' operasyonu: Bakan Yerlikaya '139 kişi yakalandı' diyerek operasyonun detaylarını paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Sibergöz-24' operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya açıklamasında; İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

14:57 - 12/03/2024 Tuesday
Yeni Şafak
'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı
'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde düzenlenen 'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen “SİBERGÖZ-24” operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı.


Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.


Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale’de eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-24” operasyonlarında;

  • İSTANBUL:
  • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
  • ATM’ler üzerinden QR kod ve cepbank yöntemi ile birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği,
  • Suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla yurt dışına çıkartılarak akladıkları ve
  • Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 Milyon TL işlem hacminin bulunduğu tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

  • DİYARBAKIR:
  • Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
  • “Egebet” isimli güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturarak erişilebilen yasa dışı bahis sitesinin panel sağlayıcısı ile paneli satın alarak yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan 16 farklı grup ve organizasyon içerisinde oldukları tespit edilen 51 şüpheli yakalandı.

  • ELAZIĞ:
  • Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ merkezli Çanakkale ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
  • Üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarının temin ettikleri,
  • Bu hesapların kontrollerinin sağlanarak birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yaptıkları,
  • Suçtan elde edilen gelirin kripto varlıklar kullanılarak akladıkları ve
  • Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 50 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

  • Operasyonlar sonucu;
  • Ruhsatsız tabancalar,
  • Çok miktarda Türk Lirası ve döviz ile Çok sayıda dijital materyale el konuldu.


Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, yakalananların, vatandaşlarla oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç sigortası yapmak vaadiyle irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığını ve 70 milyon lira banka hesap hareketliliği tespit edildiğini aktardı. Operasyonlarda tabancalar, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Sibergöz Operasyonu
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