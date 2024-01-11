İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' Operasyonu: 73 şüpheli yakalandı

Operasyonda yapılan aramalarda; 103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin TL, çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu.