İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' Operasyonu: 73 şüpheli yakalandı

Halkımızın huzurunu kaçıranlara, milletimizin parasına göz dikenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığı, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığı tespit edildi. Düzenlenen 'SİBERGÖZ-13' operasyonunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile Forex Yatırım vaadiyle dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Halkımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.