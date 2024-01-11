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İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' Operasyonu: 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 8'i Türk vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
18:53 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:47 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex Yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' operasyonu düzenlendi. 8'i Türk vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

Halkımızın huzurunu kaçıranlara, milletimizin parasına göz dikenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığı, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığı tespit edildi. Düzenlenen 'SİBERGÖZ-13' operasyonunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile Forex Yatırım vaadiyle dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin TL, çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Halkımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.




#Ali Yerlikaya
#İstanbul
#Operasyon
16 saat önce
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