11 Ocak Perşembe Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:
Bakanlıklar anlaştı: 35 yaşına kadar askere gitmeyecekler
Milli Savunma ve Adalet bakanlıkları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu arasında, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin protokol imzalandı. Buna göre HSK'nın göndereceği listedeki isimler 35 yaşına kadar askere alınmayacak.
Münbiç'te patlama: PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü
Fırat nehrinin batısındaki Münbiç'te patlama meydana geldi. Saldırıda, terör örgütü PYD/PKK'nin istihbarat sorumlumusu ve bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.
Son dönemde Münbiç'teki benzer saldırılarda terör örgütü PKK/PYD'nin askeri sorumluları da dahil, 6 terörist öldürüldü.
Hindistan’da soğuk havalar 187 can aldı...
Hindistan’ın kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle en az 187 kişi hayatını kaybetti.