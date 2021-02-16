Gündem 14 yaşındaki amcası öldürmüş
GİRESUN

14 yaşındaki amcası öldürmüş

14 yaşındaki amcası öldürmüş

Giresun Bulancak’ta kaybolduktan sonra derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’yi 14 yaşındaki amcası S.T.’nin öldürdüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden S.T.’nin İkra Nur’u ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğü ve dereye de ablası ile birlikte attığı belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkra Nur Tirsi
İkra Nur Tirsi

Giresun’un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı. İkra Nur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkra Nur’un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak.

Suçunu itiraf eden S.T.’nin İkra Nur’u ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğü ve dereye de ablası ile birlikte attıkları belirlendi.

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20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINMIŞTI

  • İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla İkra Nur Tirsi’nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

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5 KİŞİ SERBEST KALDI

Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkra Nur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, küçük kızın amcası S.T. ile halası Ayşe Tirsi (20), adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda cinayeti itiraf eden S.T.’nin İkra Nur’u ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğü ve dereye de ablası Ayşe Tirsi ile birlikte attıkları belirlendi. S.T., ‘Kasten öldürme’, ablası Ayşe Tirsi ise ‘Delilleri karartma suçuna yardım’ suçlamasıyla tutuklandı.

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