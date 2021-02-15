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İkranur’un katil zanlısı amcası tutuklandı

Giresun'a bağlı Bulancak ilçesinde 27 Haziran 2020 tarihinde evinin yakınında kaybolan ve cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katil zanlısı 14 yaşındaki amcası ve 20 yaşındaki halası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
İkranur Tirsi'nin katil zanlısı 14 yaşındaki Sinan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İkranur Tirsi'nin katil zanlısı 14 yaşındaki Sinan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ile Ankara’dan gelen Jandarma Genel Komutanlığınca oluşturulan özel jandarma birimlerince yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5’i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden küçük amcası Sinan T. ve ona cesedi dereye atmak için yardım eden halası Ayşe T. (20) Bulancak Adliyesi’ne getirildi.

İkranur Tirsi'yi 14 yaşındaki amcası boğarak öldürmüş
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İkranur Tirsi'yi 14 yaşındaki amcası boğarak öldürmüş

İfadelerinde her şeyi itiraf ettiler

Savcılıktaki ifadelerinde İkranur’u olay günü oyun oynarken kızdığı ve sinirlendiği için ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca Sinan T. olay sonrası ablası Ayşe T. ile birlikte cesedi dereye attıklarını söyledi.

Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sinan T. nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından cinayet suçundan, abla Ayşe T. de ’yardım yataklık ve delilleri karartmak’ suçundan tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece tutuklanan abla ve kardeşi daha sonra cezaevine gönderildi.

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