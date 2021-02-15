Hayat Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler
AKTÜEL

Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler

Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler

Mersin’in Tarsus ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, gözleri oyulmuş, sopayla dövüldüğü tahmin edilen sokak köpeği, tedaviye alındı. Vatandaşlar, köpeğe işkence edip döven kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Sokak köpeği perişan halde bulundu.
Sokak köpeği perişan halde bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mithatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, acılar içinde kıvranan sokak köpeğiyle karşılaştı. Gözleri oyulan ve sopayla dövüldüğü tahmin edilen köpeğe ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Başından, gözünden ve bacaklarından yaralanan, aşırı kan kaybeden köpeğe tampon uygulayan mahalleli, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye giden Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilisi, hayvanı teslim aldı. Yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı veterinerine teslim edildi.

Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeğe dövüp işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

İnanılmaz değişim: 14 kilodayken sahiplendiği köpeğin şimdiki hali hayrete düşürüyor
FOTOĞRAF 14
Title
Efeler ilçesinde bir bankada satış uzmanı olarak çalışan, aynı zamanda sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan Funda Küçük (40), 6 ay önce İncirliova ilçesinde bitkin halde bir köpek gördü. Köpeğin vücudunda yaralar olduğunu ve sol gözünün görmediğini fark eden Küçük, otomobiline alarak evine götürdü.
Title
Anadolu Üniversitesi Veteriner Sağlık ve Laborant bölümü mezunu Küçük, tüyleri tamamen dökülen köpeğin tedavisini kendisi üstlendi. Köpekle 6 ay yakından ilgilenen Küçük, ilk aldığında 14 kilo olan köpeği 65 kiloya kadar çıkardı.
Title
Bulduğunda yerden kalkamayan Koca Oğlan adını verdiği köpek, artık kendisini hayata bağlayan Küçük'le sokakta gezmenin keyfini yaşıyor.
Title
Funda Küçük, hayvanı gördüğünde ölmek üzere olduğunu, onu o halde orada bırakmaya vicdanının el vermediğini söyledi. Köpeğin yaşama tutunması için çok mücadele ettiğine dikkati çeken Küçük, şöyle konuştu:
Title
Çünkü artık sevgisizlikten, ilgisizlikten ve sokakta neler yaşadığını bilmiyoruz tabii, yaşadığı acılardan dolayı ümidini kesmişti. Bir deri bir kemik kalmıştı. Zaten bütün vücudu yara içindeydi. Hiç görmüyordu gözleri. Çok da güzel, akıllı bir köpek. İleri derecede kansızlığı ve birçok hastalığı vardı.
Title
Köpeği hayata döndürüp yeniden sağlığına kavuşturmanın kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Küçük, şöyle devam etti:
Title
Onların dili olmak, onları kurtarmak dünyanın en büyük mutluluğu. O yüzden herkesi empati yapmaya davet ediyorum. Onların ağzı, dili biziz. İnsanlarda mantık ve merhamet var. Hepimiz aynı merhameti gösterirsek zor durumda hiçbir hayvan kalmaz. Onlara destek olalım ve sahip çıkalım. Evlerimize alalım veya yapamıyorsak kapımızın önüne yemek ve su koyalım.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İnanılmaz değişim: 14 kilodayken sahiplendiği köpeğin şimdiki hali hayrete düşürüyor
Aydın'da bir deri bir kemik kalan, bir gözü görmeyen ve tüm vücudunda yaralar oluşan sokak köpeğini sahiplenen Funda Küçük, çocuğu gibi baktığı hayvana yeni bir yaşam sağladı. İyice zayıflayıp 14 kiloya kadar düşen perişan haldeki köpeği sahiplenerek ona yaşam eli uzatan Küçük, "Onu bulduğumda bir deri bir kemik kalmıştı. 6 ay ilgilendikten sonra yaşama tutundu" dedi.

Bir sokak köpeği dehşeti daha: Anne ve kız zor kurtuldu!
OYNAT 01:28
Bir sokak köpeği dehşeti daha: Anne ve kız zor kurtuldu!
Kırşehir'de anne ve ilköğretim öğrencisi kızına sokak köpeği saldırdı. Köpeğin saldırdığı kızının çığlıkları üzerine anne kızının yardımına koşarken, çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Görgü tanıkları: 'Vurmamıza rağmen köpeği alamadık. Köpek çok güçlü bir köpekti'dedi. Köpeğin uzaklaştırılmasının ardından anne ve kız hastaneye kaldırıldı.


Abone Ol Google News
Balıkçılarıngeçim kaynağı oldu

Balıkçıların
geçim kaynağı oldu

​Bu balığın kuyruğunu getirenler binler kazandı.
Koronavirüsgeçiren 36 maske

Koronavirüs
geçiren 36 maske

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.
Şehitler Altıntaş ve Kabaklının naaşları memleketleri Gaziantepe getirildi

​7 liranın altına gerileyerek 6,99 seviyesini gördü.

​Kamu görevinden çıkartılması istendi.
İstanbul<br>kar altında

İstanbul
kar altında

​Meteoroloji uyardı: Kar kaç gün sürecek?
Aile içi<br>tartışmada katliam

Aile içi
tartışmada katliam

​Babasının elinden tüfeği alıp dehşet saçtı.
Düşünülenden<br>daha büyük

Düşünülenden
daha büyük

​Çin'e giden DSÖ uzmanından dikkat çeken açıklama.
Ağaçlar devrildi<br>araçlar hasar gördü

Ağaçlar devrildi
araçlar hasar gördü

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kan donduran<br>sözlere tutuklama

Kan donduran
sözlere tutuklama

​'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit etti.
Dinar'da<br>korkutan deprem

Dinar'da
korkutan deprem

İlk belirlemelere göre herhangi bir zarar yok.
Muhaliflerle<br>parti kuracak

Muhaliflerle
parti kuracak

İYİ Parti'li ​Ümit Özdağ, yeni parti kurma hazırlığına başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.