15 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne, Kırklareli, Antalya ve Burdur’un doğu ilçeleri ile Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?