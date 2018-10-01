15 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne, Kırklareli, Antalya ve Burdur’un doğu ilçeleri ile Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
- Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
- Adana: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde merkez ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32
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